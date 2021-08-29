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الأحد، 29-08-2021 01:44 م

جوجل تعرض على Netflix خصمًا خاصًا على رسوم متجر Play

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الوكيل الإخباري - اتهمت شركة جوجل بإساءة استخدام سلطتها الاحتكارية والسلوك المناهض للمنافسة والتمييز في تعاملها مع مطوري تطبيقات أندرويد.

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وتزعم دعوى قضائية جديدة تم رفعها مؤخرًا ضد عملاقة البحث بأنها عرضت تخفيضًا كبيرًا بشأن عائدات متجرها على نتفليكس من أجل تقليل استياء عملاق البث.

وحاولت العديد من المنصات مثل نتفليكس وسبوتيفاي الالتفاف على متطلبات استخدام نظام الفوترة الداخلية في متجر جوجل بلاي.

وكانت مثل هذه الصفقات تهدف إلى الحفاظ على نتفليكس باستخدام منصة الدفع الخاصة بجوجل.

وأدى الجمع المباشر لمعلومات بطاقة الائتمان من قبل نتفليكس وسبوتيفاي إلى نشر جوجل توضيح يقول إن تطبيقات متجرها يجب أن تستخدم نظام فوترتها مع منح تلك التطبيقات مدة عام للتغيير.

وفي هذا الإيداع، يتهم المحامون عملاقة البحث بتقديم حصة عائد مخفضة بشكل كبير لمنصة نتفليكس بهدف القضاء على رغبتها في استخدام نظام دفع بديل.

ويتضمن الملف نفسه أيضًا ادعاءً بأن حصة أرباح جوجل العادية تعسفية. إذ تطلب الشركة عادةً عمولة بنسبة 30 في المئة من مشتريات متجرها.


وتشير الدعوى إلى أرقام داخلية في جوجل توضح أن مستوى التعادل لمشاركة الأرباح يبلغ نحو ستة في المئة.


وتقتبس الشكوى من اتصالات الشركة الداخلية التي تعترف بأن تحديد الرسوم التعسفية بنسبة 30 في المئة لا سبب منطقي لها بخلاف تقليد شركة آبل.


وفيما يتعلق بالمنافسة، يستشهد المحامون بتقديرات الشركة التي تقول إن لاعبًا رئيسيًا مثل سامسونج يمكنه تحقيق 0.1 مليار دولار من العائدات لعام 2019، بينما حقق متجر جوجل بلاي نحو 4 مليارات دولار من هواتف سامسونج فقط.


وأكدت متحدثة باسم الشركة أن جميع المطورين ملتزمين بنفس السياسات مثل جميع المطورين الآخرين، بما في ذلك سياسة المدفوعات. ولطالما كان لدينا برامج تدعم المطورين بموارد واستثمارات محسنة.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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