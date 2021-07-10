جوجل تعلن نهاية جيلي بين

الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تخلت فيه الشركات المصنعة عن الأجهزة القديمة جدًا، حافظت شركة جوجل على دعم إصدارات أندرويد التي تعود إلى ما يقرب من عقد من الزمان، طالما أنه لا يزال هناك عدد كافٍ من المستخدمين لتبرير تكلفة الصيانة.





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توجد خدمات جوجل بلاي الخاصة بشكل منفصل عن نظام أندرويد المفتوح المصدر، ويمكن لعملاقة البحث الحفاظ على دعم الأجهزة القديمة بشكل منفصل، عادةً من خلال مكتبات التوافق.



وتوضح الشركة أنها تسقط الدعم بالنسبة للأجهزة التي تعمل بإصدار جيلي بين بعد الإصدار 21.30.99، المقرر إجراؤه في نهاية شهر أغسطس 2021.



ولا يعني هذا أن هذه الأجهزة تتوقف عن العمل فورًا، ولكنها قد ترى حدوث بعض الأشياء الغريبة، خاصة تلك التي تعتمد على خدمات جوجل بلاي، وهناك احتمال ألا تتمكن من استخدام متجر أيضًا.



وينصح مطورو التطبيقات باستخدام Android API المستوى 19، المعروف أيضًا باسم أندرويد 4.4 كيت كات، كحد أدنى للإصدار المستهدف لتطبيقاتهم.



وهذا يعني أن التطبيقات التي يتم تحديثها إلى ذلك لن تكون مرئية أو قابلة للتثبيت بعد الآن عبر الأجهزة التي لا تزال تستخدم جيلي بين.



ولدى المطورين خيار الاستمرار في إصدار ملف APK يستهدف هذه الإصدارات المهملة. ولكن الشركة تأمل أن يقوم الجميع بالترقية إلى إصدار أندرويد المدعوم بدلاً من ذلك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية