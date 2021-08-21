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السبت، 21-08-2021 01:01 م

جوجل فكرت في منع التحميل الجانبي للتطبيقات

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الوكيل الإخباري - فكرت شركة جوجل في مرحلة ما بإيقاف قدرة نظام التشغيل أندرويد فيما يتعلق بالتحميل الجانبي للتطبيقات ردًا على عداء فورتنايت، وذلك وفقًا لمستند قضائي غير منقح من شركة Epic Games.

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وبينما تواصل Epic Games معاركها القانونية مع جوجل وآبل تكشف وثائق المحكمة عن الكثير من التفاصيل المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالمحادثات التي تتم خلف الكواليس.

بالإضافة إلى ذلك أعادت Epic Games تقديم شكواها ضد جوجل إلى المحكمة. ولكن لم تنقح هذه المرة أجزاء كبيرة من الشكوى.

وجاءت عمليات التنقيح هذه في الأصل من عملاقة البحث، حيث قال محامي الشركة لوكالة رويترز إن محاولة Epic Games لإلغاء تنقيح المستندات غير مناسبة، مضيفًا أن جوجل تعترض على تجاهل Epic Games لأمر الحماية الصادر عن المحكمة والإفصاح غير الملائم عن معلوماتها السرية.

 

وتروي Epic Games الموقف مع عملاقة البحث موضحة أن أحد كبار التنفيذيين في عملاقة التكنولوجيا اقترح أنه يمكنها قفل نظام أندرويد وعدم السماح بالتحميل الجانبي للتطبيقات.

 

ويبدو أن الفكرة لم يتم متابعتها ولوحظ في الوثائق أن الشركة تعتقد أن لديها حجج مناسبة بشأن الخصوصية والأمان حول سبب كون التحميل الجانبي للتطبيقات خطيرًا على مستخدمي أندرويد.

 

وفي جزء آخر من نفس الوثيقة، قالت Epic Games إن المديرين التنفيذيين في جوجل وصفوا أيضًا تجربة التحميل الجانبي للتطبيقات عبر أندرويد بأنها سيئة.

 

وأثار أحد ممثلي الشركة أيضًا أسئلة حول تفسيرات Epic Games للأحداث المعنية قائلاً إن Epic Games أخطأت في توصيف محادثات العمل لدينا في الدعوى.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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