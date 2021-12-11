جوجل لن ترفع رواتب الموظفين لمواكبة التضخم

الوكيل الإخباري - يعترف المسؤولون التنفيذيون في شركة جوجل بمخاوف الموظفين بشأن ارتفاع التضخم. ولكن يقولون إنهم لا يخططون للرد على ذلك عبر زيادة الأجور على مستوى الشركة.





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وتمت مناقشة موضوع أجور القوى العاملة في اجتماع خاص كان يهدف إلى التركيز على إستراتيجية جوجل لعام 2022.

وقبل اجتماعات جوجل الشاملة، التي تجرى الآن افتراضيًا، يحدد المسؤولون التنفيذيون بعضًا مما يناقشونه بناءً على الأسئلة التي يتم إرسالها إلى منتدى داخلي يسمى Dory.



ومع وجود أكثر من 400 تصويت مؤيد، تلقى سؤال يتعلق بتكاليف التضخم وأجور الموظفين اهتمامًا كافيًا بين القوى العاملة لجذب الانتباه.



وقرأ سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركتي ألفابت وجوجل، السؤال القائل: مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المئة، تقوم بعض الشركات بإجراء تعديلات شاملة على الرواتب لتغطية التضخم. هل هناك أي خطط لشركة جوجل بشأن هذا الأمر.



وأعطى بيتشاي الكلمة لفرانك واغنر، نائب رئيس الشركة لشؤون التعويضات. وافتتح فاغنر حديثه قائلاً إنه يدرك أهمية مخاوف التضخم والتعويض بين عمال الشركة.



وقال فاغنر: يبدو أن التضخم في طليعة الأمور بالنسبة لكثير من الناس، وأعتقد أن أحد الأسباب هو أن الناس حريصون جدًا على الحصول على تعويضات. ترسل قيادة الشركة خطابات إلى المديرين هذا الأسبوع حتى يعرف الموظفون تعويضاتهم للعام المقبل.

ومع ذلك، قال إنه بينما تحاول جوجل الدفع بشكل تنافسي، فإنها لن تقدم تعديلات على مستوى الشركة للتضخم.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية