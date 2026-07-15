حركة صغيرة في واتساب أشعلت غضب المستخدمين

11:19 ص

الوكيل الإخباري- أثار التحديث الأخير لتطبيق واتساب موجة من الانتقادات بين بعض مستخدمي هواتف آيفون، بعد تغيير طريقة ظهور الرسائل داخل المحادثات. اضافة اعلان





وأصبحت الرسائل تظهر عبر حركة انسيابية من الجهة اليمنى بدل ظهورها مباشرة، وهو تغيير بسيط أثار انزعاج بعض المستخدمين الذين اعتبروه مشتتًا ويؤثر في تجربة الاستخدام، رغم عدم إعلان شركة ميتا رسميًا عن هذه الإضافة.





