حظر واتس آب على ملايين الهواتف إلى الأبد بعد شهر

الوكيل الاخباري- كشفت أحدث التقارير أن "واتس آب" سيتوقف قريبا عن دعم الكثير من الهواتف الذكية قريبا، ما يعني أن التطبيق سيتوقف تماما عن العمل على هذه الأجهزة.



ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق المراسلة الشهير في إزالة الدعم عن هواتف "آيفون" وأندرويد" القديمة إلى الأبد، مع بداية شهر نوفمبر، حيث سيحتاج المستخدمون المتأثرون إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد.

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وفي حال كان الجهاز قديما جدا بحيث لا يمكن تحديثه، سيحتاج المستخدم إلى الحصول على هاتف جديد على أي حال.



ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا للهواتف الذكية. وحدد الموعد النهائي للتحديث بـ1 نوفمبر، وبعد ذلك سيتوقف "واتس آب" عن العمل نهائيا.



وبالنسبة لمستخدمي "أندرويد"، سيحتاجون إلى تشغيل إصدار "أندرويد 4.1" أو إصدار أحدث. وهذا يعني أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إلى "واتس آب"، بما في ذلك "سامسونغ غالاكسي إس 3" و"هواوي أسيند ميت".



أما مستخدمو "آيفون"، فيجب أن يحصلوا على نظام تشغيل iOS 10 أو إصدار أحدث، وبالتالي فإن مستخدمي "آيفون 4" أو أقدم، هم من سيفقدون إمكانية الوصول إلى التطبيق.



وإذا لم تقم مطلقا بتحديث جهاز "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس" و"آيفون إس إي"، فستفقد إمكانية الوصول حتى تقوم بتحديث الجهاز، وذلك لأنها أطلقت بنظام التشغيل iOS 9.

المصدر: روسيا اليوم