حيرت الكثيرين.. كيفية تسجيل الخروج من جوجل درايف

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق جوجل درايف من التطبيقات التى يفضلها الكثير من الاشخاص حيث يقوم المستخدمون فيها بحفظ ملفاتهم ووثائقهم سواء في الدراسة أو العمل، الا ان هناك مشكلة شائعة يواجهها المستخدمون عند رغبتهم في تسجيل الخروج من جوجل درايف، وعلى الرغم من أنه يمكن الخروج من التطبيق بطرق سهلة للغاية إلا أنهم لا يستطيعون تسجيل الخروج الأمر الذى يجعلهم معرضين للعديد من الاختراقات، والاطلاع على بياناتهم الشخصية .



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تعرف على خطوات تمكنك من تسجيل الخروج من جوجل درايف :



يجب عليك إزالة حساب Google الخاص بك من جهازك أولا، لمنع المستخدمين الآخرين من الوصول إلى جهازك ، تعرف على كيفية تعيين قفل الشاشة



قم بإزالة حساب Google الخاص بك



افتح تطبيق الإعدادات.



اضغط على فوق المستخدمون والحسابات.



اضغط على الحساب الذي تريد إزالته.



اضغط على إزالة الحساب.



للتأكيد ، اضغط على فوق إزالة الحساب.



المصدر : صدى البلد

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