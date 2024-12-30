حيلة بسيطة تمنحك 15 غيغا إضافية في مساحة تخزين Gmail

الوكيل الإخباري- تعد خدمات غوغل من بين الأكثر سخاءً في التخزين السحابي، حيث يحصل كل مستخدم جديد على 15 غيغابايت مجاناً عند إنشاء حساب Gmail، إلا أن هذه المساحة تمتلئ سريعاً، خصوصاً عند استخدام غوغل درايف أو Google Photos لتخزين الصور ومقاطع الفيديو.



ويمكن تجاوز ازدحام صندوق البريد بالنشرات الإخبارية غير المقروءة أو الرسائل العشوائية عبر حيلة ذكية، مع الاحتفاظ بالرسائل المهمة في مكان آمن، دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال.

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خطوات الحصول على مساحة مجانية إضافية:

1. النسخ الاحتياطي أولاً

حفظ نسخة احتياطية من الرسائل القديمة على جهاز الكمبيوتر أو قرص صلب خارجي خطوة ضرورية لضمان عدم فقدان أي ملفات أثناء العملية.



2. تهيئة الحساب الأصلي للنقل

- تسجيل الدخول إلى حساب Gmail الأصلي.

- فتح الإعدادات من خلال رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختيار "عرض جميع الإعدادات".

- في تبويب "إعادة التوجيه وPOP/IMAP"، تفعيل خيار "تمكين POP لجميع البريد".

- اختيار حذف الرسائل تلقائياً بعد نقلها من الحساب الأصلي، ثم حفظ التغييرات.



3. إنشاء حساب جديد لنقل الرسائل

- إنشاء حساب Gmail جديد ليعمل كأرشيف.

- الدخول إلى إعدادات الحساب الجديد واختيار "إضافة حساب بريد إلكتروني" من قسم "التحقق من البريد من حسابات أخرى".

- إدخال البريد الإلكتروني الأصلي، ثم اختيار "استيراد الرسائل من حسابي الآخر (POP3)".

- إدخال كلمة مرور الحساب الأصلي (ويمكن إنشاء كلمة مرور مؤقتة إذا لزم الأمر).

- اختيار المنفذ "995" وتفعيل خيار الاتصال الآمن (SSL) وتصنيف الرسائل الواردة وأرشفتها.



4. بدء عملية النقل

بعد إعداد الحسابين، تبدأ عملية نقل البريد تلقائياً، قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت حسب عدد الرسائل وحجم البيانات. على سبيل المثال، نقل 75 ألف رسالة استغرق نحو يومين كاملين في اختبار أجراه أحد الخبراء.



5. تنظيف الحساب القديم وإيقاف النقل

عند اكتمال النقل، تُحذف جميع الرسائل في الحساب الأصلي تلقائياً، وتُوضع في سلة المهملات، التي يمكن إفراغها يدوياً، ولإيقاف عملية النقل، يمكن فتح إعدادات الحساب الجديد وحذف الحساب الأصلي من قائمة الحسابات المستوردة.



المزايا والنتائج

هذه الطريقة تتيح التخلص من ازدحام صندوق البريد الأصلي والبدء بصفحة جديدة تماماً، مع أرشفة جميع الرسائل المهمة في حساب جديد يحتوي على 15 غيغابايت مجانية إضافية، وهي خطوة تعد أقل إرهاقاً من تنظيف الرسائل يدوياً، وتوفر مزيجاً مثالياً بين الحفاظ على أرشيف رقمي والحصول على مساحة جديدة تماماً.