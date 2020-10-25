حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق المراسلة الفورية واتساب من اكثر التطبيقات التي يستخدمها الكثير من الاشخاص ، حيث تستمر مدة استخدامهم للتطبيق لساعات وعلى الرغم من ذلك الا ان هناك الكثير من الامور التي يجهلها بعض الاشخاص.

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فعند رؤية حالات الآخرين عبر تطبيق واتساب ، تظهر لتلك جهات الاتصال أنك رأيت الحالة الخاصة بهم، ضمن ميزة من شاهد الحالة، وقد يرغب بعض المستخدمين من مشاهدة حالات جهات اتصالهم على التطبيق دون معرفة الطرف الآخر ، الا ان ذلك ليس مستحيلا .



حيث ترتبط مشاهدة حالات جهات الاتصال مرتبطة بميزة “مؤشرات قراءة الرسائل”، والتي تظهر لك في صورة علامتين صح باللون الأزرق عند قراءة المستلم لرسائلك التي قمت بإرسالها له عبر واتساب.



ولمشاهدة حالات واتساب دون علم الآخرين، عليك تعطيل خاصية تأكيد قراءة الرسائل التي تجعل الطرف الآخر على علم بقراءتك لرسالته أو أنك شاهدة حالته.



ولإيقاف ميزة مؤشرات قراءة الرسائل اتبع الخطوات التالية:



افتح تطبيق واتساب WhatsApp ، ثم انقر على النقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة.



من الإعدادات انقر على خيار “الحساب Account “، ثم اختر “الخصوصية Privacy”.



مرر لأسفل وسترى خيار “مؤشرات قراءة الرسائل Read Receipt”.



قم بإيقاف الزر بجوار خيار الميزة، وقم بإغلاق التطبيق وفتحه مرة أخرى، يمكنك الآن رؤية حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.

المصدر : قناة العالم

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