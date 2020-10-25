الأحد 25-10-2020
الوكيل الاخباري

الأردنيون يودعون التوقيت الصيفي

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين - صورة

إحالة ملف الإساءة لشخص من ذوي التحديات إلى المدعي العام

تهم جديدة بحق مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

الكشف عن الخطر الذي يواجه الاردن بأزمة كورونا

بحث سبل تطوير العلاقات الأردنية القطرية في قطاع الإنشاءات

وزارة الزراعة: تسجيل 499 حريقا خلال العام الحالي في المملكة

انتحار عاملة شنقاً في الظليل

الصحة: فحوصات كورونا في محطات ثابتة مجانية

هام لمن لا يظهر عليه أعراض فيروس كورونا




الأحد، 25-10-2020 02:27 م

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر

160338500501079400


الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق المراسلة الفورية واتساب من اكثر التطبيقات التي يستخدمها الكثير من الاشخاص ، حيث تستمر مدة استخدامهم للتطبيق لساعات وعلى الرغم من ذلك الا ان هناك الكثير من الامور التي يجهلها بعض الاشخاص.

اضافة اعلان
 

فعند رؤية حالات الآخرين عبر تطبيق واتساب ، تظهر لتلك جهات الاتصال أنك رأيت الحالة الخاصة بهم، ضمن ميزة من شاهد الحالة، وقد يرغب بعض المستخدمين من مشاهدة حالات جهات اتصالهم على التطبيق دون معرفة الطرف الآخر ، الا ان ذلك ليس مستحيلا .

حيث ترتبط مشاهدة حالات جهات الاتصال مرتبطة بميزة “مؤشرات قراءة الرسائل”، والتي تظهر لك في صورة علامتين صح باللون الأزرق عند قراءة المستلم لرسائلك التي قمت بإرسالها له عبر واتساب.

ولمشاهدة حالات واتساب دون علم الآخرين، عليك تعطيل خاصية تأكيد قراءة الرسائل التي تجعل الطرف الآخر على علم بقراءتك لرسالته أو أنك شاهدة حالته.

ولإيقاف ميزة مؤشرات قراءة الرسائل اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتساب WhatsApp ، ثم انقر على النقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة.

من الإعدادات انقر على خيار “الحساب Account “، ثم اختر “الخصوصية Privacy”.

مرر لأسفل وسترى خيار “مؤشرات قراءة الرسائل Read Receipt”.

قم بإيقاف الزر بجوار خيار الميزة، وقم بإغلاق التطبيق وفتحه مرة أخرى، يمكنك الآن رؤية حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.

 

المصدر : قناة العالم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

تويتر تروج للتصويت المبكر في الولايات المتحدة

ae10aae63c

جوجل تحذف 3 تطبيقات للأطفال

whatsapp

رسميا... واتسآب تمنحك إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد

49141015_303

5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز

189

لحماية الأجهزة من الاختراق.. جوجل تطلق تحديثا جديدا على متصفح كروم

AP_500277305727-e1528327872974

قريبا ً .. مكاتب لـفيسبوك وواتساب في العراق

أخبار متعلقة
whatsapp

رسميا... واتسآب تمنحك إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد

49141015_303

5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز

AP_500277305727-e1528327872974

قريبا ً .. مكاتب لـفيسبوك وواتساب في العراق

WhatsApp-Web-en-Firefox-y-Opera-300x214

منها تفعيل الاتصال عبر الويب.. واتساب يحدث من ميزاته

image-2020-09-30T083648.497

لراحة عينيك.. حيلة بتطبيق واتساب لا يستخدمها الكثيرون

whatsapp-group-1200-1

في 4 خطوات .. شاهد حالات واتسآب دون علم الطرف الآخر