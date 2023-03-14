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الثلاثاء، 14-03-2023 02:02 م

حيلة على واتساب لقراءة الرسالة كاملة دون فتحها

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الوكيل الإخباري - يرغب الكثيرون بقراءة رسائل واتساب بشكل سري دون معرفة المرسل، ليمنحوا أنفسهم الوقت للرد عليها أو لمعرفة محتواها للرد عليها في وقت لاحق.

وقد لا يدرك العديد من مستخدمي واتساب أنه يمكنهم قراءة الرسائل بالكامل دون فتحها، مما يخفف بعض الضغط غير الضروري عليهم.

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ووفقاً لشركة AirDroid لحلول إدارة الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، يجب عليك، أولاً وقبل كل شيء، الضغط لفترة طويلة على شاشتك الرئيسية، وإحضار صفحة قائمة. بعد ذلك، يجب النقر فوق الأدوات، والتي بدورها ستعرض جميع الأدوات المتاحة.

 

ابحث عن أداة WhatsApp 4 × 1 واسحبها إلى أي من صفحاتك الرئيسية، واضغط عليها طويلاً بمجرد إضافتها لتكبيرها. بالطبع، يجب أن تكون حذراً، حيث سيؤدي النقر على أي محادثات إلى تنشيطها وتنبيه المرسلين.


هذه الحيلة لمستخدمي أندرويد فقط، للأسف. وعلى الرغم من أنه يمكن لمستخدمي آيفون اختيار تعطيل قراءة إيصالات واتساب في التطبيق نفسه، ومنع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل من اكتشاف تلك العلامات، فإن هذا يعني أيضاً أنهم لن يكونوا قادرين على رؤية متى رأى الآخرون رسائلهم بدورهم.

 

وإذا كنت من مستخدمي آيفون وتريد تعطيل الإيصالات، فيجب عليك النقر فوق "المزيد من الخيارات" في واتساب، قبل النقر فوق "الإعدادات". يجب عليك بعد ذلك التوجه إلى "الخصوصية"، حيث سيتم منحك خيار إيقاف تشغيل إيصالات القراءة.


ووفقاً لموقع واتساب على الويب، لن يؤدي هذا الإجراء، للأسف، إلى تعطيل إيصالات القراءة للمحادثات الجماعية ولن يؤدي أيضاً إلى تشغيل إيصالات الرسائل الصوتية، حيث "لا توجد طريقة لإيقاف تشغيل هذه الإعدادات".

 

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