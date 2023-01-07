السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

خاصية جديدة من واتساب لتجاوز حجب السلطات للتطبيق

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة صادق الأحمر

نادي إبداع الكرك يدرب 5 آلاف شاب العام الماضي

كشف سبب وفاة ابن جورج وسوف !

شاهد : صور العملات الاردنية الجديدة (خمسون، عشرون، عشرة ،خمسة دنانير)

بعد 22 يوماً على ايقافه .. تطورات عودة "تيك توك" بالأردن !

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات العقبة

الارصاد : منخفض جوي وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

البنك المركزي يحذر من تداول صور لإصدارات جديدة للعملة

مطالبة بقبول جميع الطلبة بالمنح والقروض

السبت، 07-01-2023 04:53 م

خاصية جديدة من واتساب لتجاوز حجب السلطات للتطبيق

12023217125806865827


الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، عن إضافة خاصية لمساعدة المستخدمين على تجاوز محاولات تعطيل المرور إلى خدماته، في ظل لجوء الحكومات القمعية على مستوى العالم إلى فرض ضوابط على الإنترنت، لتضييق الخناق على المعارضين.

صحيفة The Washington Post الأمريكية قالت إن التطبيق سيسمح للمستخدمين بتهيئته للمرور إليه عن طريق خوادم بروكسي، التي تصل المستخدمين بخدمات الإنترنت، وتساعد في إخفاء تصفحهم وتجنب الرقابة.

خصت الشركة بالذكر إيران، التي تشهد حملة أمنية عنيفة، حيث تعيق السلطات مرور المواطنين إلى "واتساب"، وفيسبوك وإنستغرام، بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2022.

ستُغني الخاصية الجديدة لـ"واتساب" المستخدمين عن البحث عن خوادم "البروكسي" بأنفسهم، التي يوفر المتطوعون والمنظمات الدولية العديد منها للمساعدة في تجاوز الحظر المفروض.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

اختراق تويتر وتسريب 200 مليون بريد إلكتروني

image

الظهور كنسخة كرتونية.. ميزة في زووم

ايربود ١

تطبيق يحول جهاز آيفون إلى آيبود

1606387817-rabona-logo

موقع rabona للألعاب الإلكترونية اون لاين

واتساب-20

إعدادات يجب تفعيلها لضمان تجربة استخدام آمنة على 'واتساب'

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

حيلة على آيفون من غوغل تجنبك الإحراج

أخبار متعلقة
image (2)

اختراق تويتر وتسريب 200 مليون بريد إلكتروني

واتساب-20

إعدادات يجب تفعيلها لضمان تجربة استخدام آمنة على 'واتساب'

12202231165124307205251

هل يجبر "واتساب" مستخدميه على دفع اشتراك شهري؟

11202213132251253058216

توقف تطبيق واتساب عن هذه الأجهزة اعتباراً من اليوم !

1120222071355784714399

واتساب سيتوقف عن هذه الأجهزة خلال اليومين القادمين !

whatsapp-logo

أهم ميزات واتس آب الجديدة في 2022