خاصية جديدة من واتساب لتجاوز حجب السلطات للتطبيق

الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، عن إضافة خاصية لمساعدة المستخدمين على تجاوز محاولات تعطيل المرور إلى خدماته، في ظل لجوء الحكومات القمعية على مستوى العالم إلى فرض ضوابط على الإنترنت، لتضييق الخناق على المعارضين.



صحيفة The Washington Post الأمريكية قالت إن التطبيق سيسمح للمستخدمين بتهيئته للمرور إليه عن طريق خوادم بروكسي، التي تصل المستخدمين بخدمات الإنترنت، وتساعد في إخفاء تصفحهم وتجنب الرقابة.



خصت الشركة بالذكر إيران، التي تشهد حملة أمنية عنيفة، حيث تعيق السلطات مرور المواطنين إلى "واتساب"، وفيسبوك وإنستغرام، بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2022.



ستُغني الخاصية الجديدة لـ"واتساب" المستخدمين عن البحث عن خوادم "البروكسي" بأنفسهم، التي يوفر المتطوعون والمنظمات الدولية العديد منها للمساعدة في تجاوز الحظر المفروض.

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