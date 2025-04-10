خبر سار للمستخدمين.. هذا ما أعلنته "واتساب"

ستتيح الميزة للمستخدمين تفعيل إعدادات خصوصية متقدمة بشكل اختياري لكل محادثة على حدة. كما ستمنع تصدير سجل الدردشة أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا داخل تلك الدردشات.
تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في المحادثات التي تحتوي على معلومات حساسة، حيث تساعد في تقليل خطر مشاركة أو تصدير المحادثات بدون إذن، ما يوفر طبقة أمان إضافية للمستخدمين.
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