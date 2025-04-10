خبر سار للمستخدمين.. هذا ما أعلنته "واتساب"

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز أن تطبيق "واتساب" يعمل على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز خصوصية الدردشات والوسائط المرسلة. من خلال هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من منع الآخرين من حفظ الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة ضمن الدردشات على أجهزتهم، وذلك في خطوة تشبه ميزة "الرسائل المختفية".

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ستتيح الميزة للمستخدمين تفعيل إعدادات خصوصية متقدمة بشكل اختياري لكل محادثة على حدة. كما ستمنع تصدير سجل الدردشة أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا داخل تلك الدردشات.



تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في المحادثات التي تحتوي على معلومات حساسة، حيث تساعد في تقليل خطر مشاركة أو تصدير المحادثات بدون إذن، ما يوفر طبقة أمان إضافية للمستخدمين.

وبحسب التقرير، يسمح "واتساب" حالياً بتصدير المحادثات، إلا أن هذه الميزة الجديدة ستقيّد ذلك في حال تفعيل إعدادات الخصوصية المتقدمة، مما يمنح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم.