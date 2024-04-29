خبر مزعج لمستخدمي 'ويندوز'.. مشاهدة الإعلانات قبل التصفح

الوكيل الإخباري - من "نتفلكس" إلى "أمازون برايم" بدأت تعج مواقع الخدمات عبر الإنترنت بالعروض الترويجية المزعجة، إلا أن الخبر غير السار لكثيرين أن هذه العدوى ستنتقل إلى خدمة "ويندوز"، حيث سيتحتم على المستخدمين مشاهدة الإعلانات قبل فتح متصفح الإنترنت الخاص بهم.

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وستبدأ "مايكروسوفت" قريباً في دفع الإعلانات إلى "قائمة البدء" (Start Menu) في نظام التشغيل "ويندوز 11" مع تضمين التطبيقات "الموصى بها .



غضب على مواقع التواصل

فقد أعرب مستخدمو البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار تضمين الإعلانات في نظام التشغيل الذي دفعوا مقابله 139 دولاراً.



لكن لحسن الحظ هناك طريقة سهلة لإيقاف الإعلانات المزعجة من خلال تغيير بسيط في إعدادات الجهاز.



أتى هذا التغيير كجزء من التحديث (KB5036980) الذي تم إصداره لنظام التشغيل "ويندوز" هذا الأسبوع.



وعلى الرغم من أن التحديث اختياري حالياً، فإنه سيتم طرحه قريباً لجميع أجهزة "ويندوز" خلال الأسابيع المقبلة.



مع ذلك، إذا اخترت تثبيت التحديث الجديد أو استلامه عند طرحه، فيمكن تعطيل الإعلانات بسهولة.



هدف الإعلانات

من جانبها قالت مايكروسوفت إن الإعلانات تهدف إلى تمكين المستخدمين من العثور على "بعض التطبيقات الرائعة المتوفرة".



وفي ملاحظات التحديث، كتبت الشركة: "سيعرض القسم الموصى به في قائمة "ابدأ" بعض تطبيقات متجر مايكروسوفت".



ولكن ما قد يربك بعض المستخدمين هو أنهم سيظهرون في قسم من قائمة "ابدأ" الذي كان يعرض سابقاً التطبيقات التي تم تنزيلها بالفعل سواء تمت إضافتها مؤخراً أو شائعة الاستخدام.



يشار إلى أن مايكروسوفت بدأت في اختبار هذه الميزة منذ أسبوعين فقط عندما أخبرت مستخدمي اختبار Beta أنها "تجرب الآن توصيات لمساعدتك في اكتشاف التطبيقات الرائعة من متجر مايكروسوفت ضمن "موصى به" في قائمة "ابدأ".

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