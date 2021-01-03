خبيرة توضح حقيقة أضرار الشحن اللاسلكي على الأجهزة

الوكيل الإخباري _ مع الانتشار الكبير للشواحن اللاسلكية في الأعوام الأخيرة ، اشارت العديد من التقارير الى مخاطر وأضرار الشحن اللاسلكي على الهواتف وبطارياتها، وكيف أنها تعمل على رفع حرارة الهاتف بدرجة قد تعيق استخدامه اثناء الشحن .



حيث اشارت المحللة والباحثة في المنتجات الرقمية إلفينا نسيبولينا الى انه لا يوجد سوى بعض الأسباب وراء ذلك: فالبطارية تصبح ساخنة جدا بالفعل من طريقة الشحن هذه، وفقدان إجمالي سعة البطارية بشحنة لاسلكية واحدة بسبب زيادة التسخين يبلغ ضعف ما هو عليه مع الشحن السلكي الكلاسيكي".

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مؤكدة أن البطارية ستستهلك بشكل أسرع، لكن الفرق عموما ليس كبيرا جدا".



ونصحت نسيبولينا بعدم شحن الهاتف الذكي بشحن لاسلكي أوالجمع بين الشحنتين "سلكي ولاسلكي" في نفس الوقت، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية.



المصدر : سبوتنيك





