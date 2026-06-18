خبير: أعيدوا تشغيل هواتفكم أسبوعياً

وأوضح أن التشغيل المستمر يؤدي إلى تراكم أخطاء مؤقتة ومشكلات في الذاكرة، بينما تساهم إعادة التشغيل في تنظيف الذاكرة العشوائية، وإيقاف العمليات غير الضرورية، وإعادة تهيئة الاتصالات والأنظمة.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تساعد أيضاً في تعطيل بعض البرمجيات الضارة وبرامج التجسس التي تعمل من الذاكرة المؤقتة، فضلاً عن تفعيل بعض التحديثات الأمنية التي تتطلب إعادة تشغيل الجهاز.
وحذّر من أن إهمال إعادة تشغيل الهاتف بانتظام قد يؤدي إلى بطء الأداء وتعطل بعض التطبيقات وتأخر استجابة الجهاز.
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