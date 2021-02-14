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الأحد، 14-02-2021 02:19 م

خدمة البث الرقمي +Disney تحقق نجاحا كبيرا يفوق التوقعات

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الوكيل الإخباري _ حققت منصة +Disney للبث التدفقي نجحا كبيرا ، حيث كان الهدف الرسمي لخدمة البث المرئي في البداية هو الوصول إلى 90 مليون مشترك في عام 2024، الا انها تجاوزت تلك التوقعات.


حيث استفادت خدمة "ديزني بلس"، بشكل كبير من إجراءات الحجر الصحي المفروض على مئات الملايين من الأشخاص حول العالم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت منصة البث الرقمي 95 مليون مشترك.

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وتأمل شركة  "ديزني بلس" أن يتراوح عدد مشتركيها بين 230 و 260 مليون مشترك بحلول عام 2024، كجزء من توقعات وأهداف الشركة المستقبلية، وقد بلغ عدد المشتركين في جميع منصات "ديزني" 146 مليونا وذلك وفقا لتقرير أرباحها للربع الرابع 2020.



المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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