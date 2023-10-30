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الإثنين، 30-10-2023 09:39 ص

"خرائط غوغل" تطلق خصائص جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- كشفت شركة التكنولوجيا الأميركية "غوغل" اعتزامها إضافة مجموعة كبيرة وشاملة من الخصائص والتحديثات إلى خدمة الخرائط والملاحة "خرائط غوغل" خلال الأسابيع والشهور المقبلة، وذلك من خلال دمج خدمة "ستريت فيو" مع التصوير بالأقمار الاصطناعية لجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين.

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وأشارت غوغل، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إلى خاصية "إيمرسيف فيو فور روتس" (عرض شامل للطرق) التي كشفت عنها لأول مرة في مؤتمر "غوغل آي أو" في وقت سابق من العام الحالي. وتعطي خاصية "إيمرسيف فيو" للمستخدم عرضا تمثيليا مرئيا أفضل للطريق من خلال عرض المباني والمناظر الطبيعية.


وقالت غوغل إنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي "لدمج مليارات صور (ستريت فيو) والصور الجوية، حتى يمكن للمستخدم أن يعرف الشكل الحقيقي للمطعم أو المتنزه الذي يقصده قبل أن يصل إليه بالفعل".


ومن المقرر إطلاق خاصية "إيمرسيف فيو" خلال الأسبوع الحالي في مدن: أمستردام، وبرشلونة، ودبلن، وفلورنسا، ولاس فيغاس، ولندن، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسان خوسيه، وسياتل، وطوكيو، وفنيسيا، لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المختص بشؤون التكنولوجيا.


وإلى جانب "إيمرسيف فيو"، أطلقت غوغل خاصية "لينز إن مابس" (عدسة على الخرائط) التي تساعد المستخدم على توجيه خدمة "خرائط غوغل" باستخدام كاميرا الهاتف المحمول.


وتتعرض خدمة "خرائط غوغل" أحيانا للارتباك بالنسبة لاتجاه الشخص عندما يخرج من طريق جانبي، حيث تنقطع إشارة تحديد الموقع عبر القمر الاصطناعي "جي بي سي"، وفي هذه الحالة يمكن استخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم حتى تستطيع غوغل استخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الواقع المعزز لمعرفة مكان المستخدم بشكل أفضل.

كما أن خدمة "لينز" ستعرض معلومات للمساعدة في معرفة أقرب آلات الصراف الآلي والمطاعم والمقاهي، وسيتم توفيرها في 50 مدينة إضافية على مستوى العالم مثل: أوستن، ولاس فيغاس، وروما، وساو باولو، وتايبيه.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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