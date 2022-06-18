خطط إيلون ماسك بشأن تويتر لا تزال غامضة

الوكيل الإخباري - عقد إيلون ماسك اجتماعه الأول مع موظفي تويتر منذ إعلانه عن عرض الاستحواذ على الشركة في شهر أبريل. وكان لدى الموظفين العديد من الأسئلة. ولكن إجابات ماسك لم توفر الكثير من التأكيد على الاتجاه المستقبلي للشركة.

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وبالرغم من أن ماسك صاحب رؤية واستطاع الاستفادة من فرص الاستثمار والتطوير الرئيسية. ولكن وجهات نظره بشأن منصات التواصل الاجتماعي وكيفية عملها تبدو قديمة وخطأ في كثير من النواحي.



وكانت الرقابة عنصرًا أساسيًا في دفع ماسك للاستحواذ على تويتر. وانتقد ماسك منذ فترة طويلة قيود تويتر على خطاب معين.



ودعا إلى مزيد من التواصل المفتوح ضمن حدود القوانين المحلية، بدلاً من تولي المزيد من السلطة على مستوى المنصة.



وكرر ماسك في الاجتماع هذا الموقف، قائلاً إنه يجب السماح للناس بقول كل ما يريدون. بالرغم من أن ماسك يقول أيضًا إن مثل هذه التعليقات لا ينبغي تضخيمها بواسطة تويتر نفسها.



ومن غير الواضح ما الذي يعنيه ذلك وانتقد ماسك في كثير من الأحيان حظر الظل عبر المنصة الذي يقيد وصول بعض التغريدات. ولكن يبدو أنه يدافع عن هذا الحظر نوعًا ما الآن من خلال رؤيته لكيفية التعامل مع الإشراف.



وناقش ماسك أيضًا خطته لمكافحة البوتات، التي كانت ركيزة أساسية أخرى في دفعه للاستحواذ على تويتر. وقال ماسك في الشهر الماضي إن استحواذه على تويتر قد تم تعليقه بسبب عدم اعتقاده أساسًا ببيانات تويتر التي تفيد بأن 5٪ فقط من المستخدمين النشطين كانوا بوتات.



وزودت الشركة ماسك بوصول إلى المجموعة الكاملة للتغريدات من أجل إجراء تقييم مستقل. ويبدو أن حل ماسك للتعامل مع البوتات يتمثل في وجوب دفع المستخدمين مبلغًا معينًا للتحقق من حساباتهم، مما يجعل تشغيل شبكات البوت الضخمة مكلفًا للغاية.



وبالرغم من أن هذا الأمر منطقي إلى حد ما. ولكن قد يكون أيضًا أكثر صعوبة من الناحية العملية، مع تقييد فرص نمو التطبيق بشكل إضافي، إذا كان على كل مستخدم الدفع مقابل الاشتراك.



وكرر ماسك أنه يريد أن تعتمد الشركة بشكل أكبر على الاشتراكات والمدفوعات، مما يشير إلى أنه يجب على الأشخاص الدفع مقابل التحقق. بينما أشار ماسك سابقًا أيضًا إلى أن تويتر يجب أن تبقى مجانية دائمًا للمستخدمين العاديين. ولكن من غير المعروف كيفية تطبيق هذين الموقفين.

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