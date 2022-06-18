السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخريج دورة المتطلبات العامة للمختبرات الطبية

نقابة الألبسة: لا رفع على الأسعار خلال عيد الأضحى

إخماد 92 حريقاً في المملكة خلال 24 ساعة

ضبط مركبة شحن محملة بـ34 راكباً في الصندوق الخلفي

مصدر: الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

صندوق المعونة يُحدد موعد بدء صرف الدعم الحكومي الإضافي للمنتفعين - تفاصيل

نقابة المطاعم تطالب برفع أسعار الوجبات الشعبية 20 قرشاً

الأردن يشارك بالقمة العالمية للنقل الجوي بالدوحة غدا

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

الدوريات الخارجية: تسهيلات لسكان المريغة رغم تحويلات الصحراوي

السبت، 18-06-2022 01:45 م

خطط إيلون ماسك بشأن تويتر لا تزال غامضة

إيلون-ماسك-يطمح-إلى-تغييرات-عديدة-في-تويتر


الوكيل الإخباري - عقد إيلون ماسك اجتماعه الأول مع موظفي تويتر منذ إعلانه عن عرض الاستحواذ على الشركة في شهر أبريل. وكان لدى الموظفين العديد من الأسئلة. ولكن إجابات ماسك لم توفر الكثير من التأكيد على الاتجاه المستقبلي للشركة.

اضافة اعلان


وبالرغم من أن ماسك صاحب رؤية واستطاع الاستفادة من فرص الاستثمار والتطوير الرئيسية. ولكن وجهات نظره بشأن منصات التواصل الاجتماعي وكيفية عملها تبدو قديمة وخطأ في كثير من النواحي.


وكانت الرقابة عنصرًا أساسيًا في دفع ماسك للاستحواذ على تويتر. وانتقد ماسك منذ فترة طويلة قيود تويتر على خطاب معين.


ودعا إلى مزيد من التواصل المفتوح ضمن حدود القوانين المحلية، بدلاً من تولي المزيد من السلطة على مستوى المنصة.


وكرر ماسك في الاجتماع هذا الموقف، قائلاً إنه يجب السماح للناس بقول كل ما يريدون. بالرغم من أن ماسك يقول أيضًا إن مثل هذه التعليقات لا ينبغي تضخيمها بواسطة تويتر نفسها.


ومن غير الواضح ما الذي يعنيه ذلك وانتقد ماسك في كثير من الأحيان حظر الظل عبر المنصة الذي يقيد وصول بعض التغريدات. ولكن يبدو أنه يدافع عن هذا الحظر نوعًا ما الآن من خلال رؤيته لكيفية التعامل مع الإشراف.


وناقش ماسك أيضًا خطته لمكافحة البوتات، التي كانت ركيزة أساسية أخرى في دفعه للاستحواذ على تويتر. وقال ماسك في الشهر الماضي إن استحواذه على تويتر قد تم تعليقه بسبب عدم اعتقاده أساسًا ببيانات تويتر التي تفيد بأن 5٪ فقط من المستخدمين النشطين كانوا بوتات.


وزودت الشركة ماسك بوصول إلى المجموعة الكاملة للتغريدات من أجل إجراء تقييم مستقل. ويبدو أن حل ماسك للتعامل مع البوتات يتمثل في وجوب دفع المستخدمين مبلغًا معينًا للتحقق من حساباتهم، مما يجعل تشغيل شبكات البوت الضخمة مكلفًا للغاية.


وبالرغم من أن هذا الأمر منطقي إلى حد ما. ولكن قد يكون أيضًا أكثر صعوبة من الناحية العملية، مع تقييد فرص نمو التطبيق بشكل إضافي، إذا كان على كل مستخدم الدفع مقابل الاشتراك.


وكرر ماسك أنه يريد أن تعتمد الشركة بشكل أكبر على الاشتراكات والمدفوعات، مما يشير إلى أنه يجب على الأشخاص الدفع مقابل التحقق. بينما أشار ماسك سابقًا أيضًا إلى أن تويتر يجب أن تبقى مجانية دائمًا للمستخدمين العاديين. ولكن من غير المعروف كيفية تطبيق هذين الموقفين.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Instagram-1

إنستغرام تجري تغييرات على الصور والتنقل

مايكروسوفت-تطلق-نسخة-من-Windows-Defender-قائمة-على-الويب

مايكروسوفت تطلق ديفيندر لأنظمة عديدة

1220217203943652759921

تيك توك تطلق اختبارًا لسجل مشاهدة جديد

60621

ميتا تطلق متجرا للصور الرمزية

20210713233656reup--2021-07-13t233539z_2047933668_rc2tjo9i8whk_rtrmadp_3_tech-socialnetworks.h

تيك توك: لسنا شبكة اجتماعية مثل فيسبوك

انستقرام

إنستغرام يعالج مشكلة أزعجت مستخدميه

أخبار متعلقة
تويتر-يطور-خاصية-تسمح-بكتابة-تغريدات-أطول

تويتر منحت إيلون ماسك حق الوصول إلى البيانات

9-712312132132

إيلون ماسك يهدد بإلغاء صفقة تويتر بسبب خرق الاتفاقية

42021416554570

كلوب هاوس تفقد المواهب والحيوية

7f1b9e5ded

تويتر تطور أداة لتنبيهات الكلمات الرئيسية

1206514294

تويتر تطرح ميزة جديدة

snapchat-speed-blur

سناب شات تحذر من نمو الإيرادات بشكل بطيئ