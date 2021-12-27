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الإثنين، 27-12-2021 03:38 م

خطوات إزالة الظلال من لقطة الشاشة في نظام macOS

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الوكيل الإخباري - يمتلك نظام macOS أداةً مميزة لالتقاط الشاشة وتسجيلها، ولكن لا توفر لك هذه الأداة اختياراتٍ كثيرة في تعديل اللقطة.

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ونتيجةً لذلك فإن النظام يقوم بحفظ لقطات الشاشة بشكل افتراضي في تنسيق PNG مع تصميم مميز لها لا يمكن تعديله.

 

إزالة الظلال من لقطة الشاشة في نظام macOS

1- يضيف النظام بشكل افتراضي إلى جميع لقطات الشاشة ظلالًا للنوافذ لزيادة جمال لقطة الشاشة واحترافيتها.
2- ولكن تظهر هذه الظلال بشكل سيء تحديدًا في لقطات الشاشة ذات تنسيق Jpg، ولذلك يرغب البعض في إزالتها.
3- ويمكنك إزالة هذه اللقطات تلقائيًا عبر واجهة الأوامر مباشرةً، ولذلك يجب أن تتجه لواجهة الأوامر وتقوم بكتابة الأمر التالي:
defaults write com.apple.screencapture disable- shadow -bool true; killall SystemUIServer
4- وإذا كنت ترغب في إعادتها تستطيع إدخال الأمر التالي في نافذة الأوامر: 
defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool false; killall SystemUIS

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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