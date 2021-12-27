خطوات إزالة الظلال من لقطة الشاشة في نظام macOS

الوكيل الإخباري - يمتلك نظام macOS أداةً مميزة لالتقاط الشاشة وتسجيلها، ولكن لا توفر لك هذه الأداة اختياراتٍ كثيرة في تعديل اللقطة.





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ونتيجةً لذلك فإن النظام يقوم بحفظ لقطات الشاشة بشكل افتراضي في تنسيق PNG مع تصميم مميز لها لا يمكن تعديله.

إزالة الظلال من لقطة الشاشة في نظام macOS



1- يضيف النظام بشكل افتراضي إلى جميع لقطات الشاشة ظلالًا للنوافذ لزيادة جمال لقطة الشاشة واحترافيتها.

2- ولكن تظهر هذه الظلال بشكل سيء تحديدًا في لقطات الشاشة ذات تنسيق Jpg، ولذلك يرغب البعض في إزالتها.

3- ويمكنك إزالة هذه اللقطات تلقائيًا عبر واجهة الأوامر مباشرةً، ولذلك يجب أن تتجه لواجهة الأوامر وتقوم بكتابة الأمر التالي:

defaults write com.apple.screencapture disable- shadow -bool true; killall SystemUIServer

4- وإذا كنت ترغب في إعادتها تستطيع إدخال الأمر التالي في نافذة الأوامر:

defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool false; killall SystemUIS

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية