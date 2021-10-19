خطوات استخدام اكثر من حساب معًا في إنستغرام

الوكيل الإخباري - أصبح إمتلاك أكثر من حساب إنستغرام معًا أمرًا شائعًا بكثرة في الآونة الأخيرة، وذلك بالإضافة للعاملين في إدارة حسابات المنصة.

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كما قد يمتلك بعض المؤثرين عبر المنصة أكثر من حساب، حيث يمتلكون حسابًا شخصيًا وحسابًا آخر خاص بالعمل.



تعتبر الطريقة التي نذكرها الآن رسمية ومدعومة رسميًا من المنصة، لذلك تستطيع الحصول على تنبيهات من الحسابين معًا عبر التطبيق.



ويمكنك توصيل أكثر من حساب معًا في تطبيق إنستغرام الخاص بالهاتف المحمول عبر اتباع الخطوات التالية :

1 - توجه إلى التطبيق وقم بفتحه، وبعد ذلك اضغط على صورة صفحتك الشخصية من الأسفل.

2- وعندما تنتقل إلى صفحتك الشخصية قم بالضغط على إسم المستخدم الخاص بك، وتحديدًا السهم الصغير الموجود بداخله.

3 - ويقوم هذا بفتح نافذة تدعوك لإنشاء حساب جديد عبر المنصة، أو إضافة

4 - حساب قديم تمتلكه بالفعل، لذلك اضغط على إضافة حساب قديم.

5 - وعندما تنتهي من إدخال بيانات حسابك الجديد، فإنك تجد الحساب أصبح يعمل بشكل تلقائي دون تدخل منك.

6 - وتستطيع الانتقال بين الحسابات عبر الضغط على زر السهم الصغير الموجود إلى جانب اسم المستخدم الخاص بك.

7 - وتجد هناك قائمة بجميع حسابات إنستغرام التي قمت بتسجيل الدخول بها في هذا الهاتف أو هذه النسخة من التطبيق.

8 - وتستطيع التعامل مع كل حساب بمفرده كأنه حساب منفصل وتستخدمه في هاتف منفصل وليست جميعًا موجودة في الهاتف ذاته.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية