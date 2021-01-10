خطوات بسيطة تحمي حسابك على تويتر من الاختراق

الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق التدوينات القصير "تويتر" من مشكلة اختراق حساباتهم ، ويتساءل الكثير عن كيفية حماية الحساب من التعرض للقرصنة .

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وهناك بعض وسائل الحماية التي يمكن أن تساعدك في منع حدوث ذلك، عن طريق تشغيل المصادقة ذات العاملين، حيث ستحتاج إلى إدخال رمز يرسله “تويتر” إليك في كل مرة تحاول فيها تسجيل الدخول من جهاز جديد، ويمنع أي شخص من تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الخاصة بك فقط.





بالخطوات ، كيفية منع اختراق حساب “تويتر” الخاص بك :



– تنزيل تطبيق أمان للجوال .



– افتح “تويتر” على جهازك



– اختر الحساب.



– انقر فوق الأمان.



– حدد التحقق من تسجيل الدخول.



– قم بتشغيل التحقق من تسجيل الدخول.



اختر “تطبيق Mobile Security”، (كما ذكرت أعلاه، لا تحدد خيار الرسالة النصية).



– أدخل كلمة مرور “تويتر” الخاصة بك.



– اضغط على الإعداد الآن.



– ستظهر الآن على شاشة داخل تطبيق Microsoft Authenticator تعرض لك رمزًا مكونًا من ستة أرقام تحتاج إلى استخدامه لتسجيل الدخول إلى “تويتر”.



– في المرة التالية التي تسجّل فيها الدخول، ستتم مطالبتك بكلمة المرور ثم هذا الرمز المكون من ستة أرقام، والذي يتغير كل 30 ثانية، وبدون الوصول إلى هذا الرمز، سيواجه المتسللون وقتًا أكثر صعوبة في محاولة الوصول إلى حسابك.



المصدر : الامارات نيوز



