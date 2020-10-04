الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

إيعاز لمستشفى جرش باستقبال حالات مصابة بكورونا

وزارة التربية تقرر تعليق دوام مدارس

توضيح حول إجراءات العزل في البتراوي والزرقاء الجديدة

اسماء المناطق المعزولة في عين الباشا

افتتاح مكتب لخدمات الطلبة في جامعة آل البيت

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل شخصين من الأراضي الأردنية إلى سوريا

إعلان هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

العمل : لم يتم إلغاء خدمة العلم

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة




الأحد، 04-10-2020 01:40 م

خطوات بسيطة لحماية الخصوصية في هاتفك

890


الوكيل الاخباري - يعتمد مستخدمو هواتف آيفون دائماً على قوة تأمين نظام التشغيل "آي أو إس" التي تروج لها آبل طول الوقت. لكن هناك بعض الخطوات الصغيرة التي تركز على حماية الخصوصية، والتي يمكنك القيام بها لمنع الشركات من الوصول إلى بياناتك المهمة التي تساعدها على استهدافك بالإعلانات.

اضافة اعلان

ونعلم جميعاً أن الهواتف الذكية أصبحت قادرة على تحديد الموقع الجغرافي بدقة متناهية، وتحتفظ بسجل للمواقع التي تزورها. وفي هاتف آيفون إذا كان هناك مكان تزوره كثيراً، فإنه يميزه كموقع مهم ويحفظه في قائمة "المواقع المهمة" Significant Locations التي كانت تُعرف سابقاً باسم "المواقع المتكررة".

 

ما هي ميزة المواقع المهمة في هاتف آيفون؟
يتتبع هاتف آيفون الأماكن التي زرتها في الفترة الأخيرة، وكذلك عدد مرات الزيارة وأوقات الزيارة ويحفظها في قائمة "المواقع المهمة". وتقول آبل إنها تستخدم هذه الميزة لتحسين تجربتك مع الميزات المستندة إلى الموقع في تطبيقات الخرائط والتقويم والصور، مثل توفير توجيه حركة المرور التنبؤي في تطبيق الخرائط، وإنشاء ذكريات أفضل في تطبيق الصور، واقتراح موقع لموعد في تطبيق التقويم.


غير أن هذه القائمة تضم كل الأماكن التي تزورها، ومدة إقامتك فيها، مما يساعد في تحديد سلوكك وعاداتك واستهدافك بإعلانات مخصصة. ولحماية خصوصيتك فهناك بعض الإعدادات التي يمكنك تغييرها.


أولًا: كيفية الوصول إلى سجل المواقع المهمة في آيفون وحذفه
- انتقل إلى الإعدادات Settings.
- اضغط على قسم الخصوصية Privacy.
- اضغط على خيار خدمات الموقع Location Services، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات، بالإضافة إلى إعداد الموقع لكل منهما.

- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم خدمات النظام System Services، ثم اضغط عليه.
- اضغط على خيار مواقع مهمة Significant Locations، ستظهر لك قائمة بجميع المواقع التي تزورها باستمرار، وهنا يمكنك الضغط على أي موقع لمعرفة عدد مرات الزيارة وأوقات الزيارة.
- لإيقاف هذه الميزة اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار مواقع مهمة Significant Locations ليصبح في وضع إيقاف التشغيل.
- لحذف سجل المواقع المهمة، مرر لأسفل القائمة حيث ستجد خيار حذف السجل Clear History، اضغط عليه.

 

ثانياً: كيفية تقييد تتبع الإعلانات في آيفون
تتميز هواتف آيفون بأنها تدعم وجود خيار للحد من تتبع الإعلانات التي تستهدف المستخدمين بحسب اهتماماتهم، وموقعهم الجغرافي، إلا أن هذا الخيار يتطلب منك تفعيله من الإعدادات، وذلك كما يلي:


- انتقل إلى الإعدادات.
- اضغط على قسم الخصوصية.
- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار الإعلانات Advertising، ثم اضغط عليه.
- فعّل خيار الحد من التتبع الإعلاني Limit Ad Tracking من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.


ولإيقاف الإعلانات بحسب الموقع الجغرافي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى الإعدادات.
- اضغط على قسم الخصوصية.
- اضغط على خيار خدمات الموقع Location Services، ثم اضغط على خيار خدمات النظام System Services.
- مرر حتى تصل إلى خيار إعلانات آبل حسب الموقع Location-Based Apple Ads، ثم اضغط على زر التبديل – الذي يوجد بجواره – ليتحول إلى وضع الإيقاف.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
16-3

جوجل تحذف ميزة مهمة في تطبيق Gmail عن طريق الخطأ

5f78f3294c59b746e365aaef

عطل مفاجئ في عمل تطبيق تيليغرام

12f64c1a-9965-4e18-b120-046c450e4266

لن تنزعجوا بعد اليوم .. ميزة جديدة من واتساب

google

غوغل يسجل طفرة كبيرة في البحث عن هذا العارض لكورونا

2020-04-22T103422Z_460866271_RC2M9G9R43G2_RTRMADP_3_FACEBOOK-RELIANCE-JIO

بخطوات بسيطة.. تخلص من إعلانات فيسبوك المزعجة

52141889_303

واتساب يتيح حذف الصور والفيديوهات من هواتف الآخرين

أخبار متعلقة
20200610_1591791585-483

كندا.. روبوتات تطالب الناس بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي

aIion

غوغل تحذف 17 تطبيقا يهدد هاتفك !

313289Image1-1180x677_d

5 حلول سريعة لمعالجة مشكلة توقف التطبيقات على هاتفك

image

ما الذي يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت في 2020 ؟

1044793254_0_410_3077_2047_705x375_80_0_0_1fdcb0fc47dfcf921f2118edec65d35b

رسالة من فيسبوك: امنحوا مستخدمينا حق الاختيار

70t1sWJQkZObgEWU5h1P6aGNmoRweleIzvKIXeKy

غوغل يحدِّث خرائطه لإصابات كورونا