خطوات تحويل مقاطع تويتش إلى تيك توك

الوكيل الإخباري - تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي مع القوالب المعدة مسبقًا حتى تسهل عليك مشاركة مقاطع تويتش إلى تيك توك.

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ولذلك تجد مجموعة من القوالب التي تضع صورة اللاعب فوق مشاهد اللعبة دون مجهود من طرف الاعب أو اخفاء جزء من اللعبة.



حيث تعمل على تصغير حجم مشهد اللعبة ووضع مشهد اللاعب في الأعلى، أو دمج المشهدين معًا في مقطع طولي واحد.

وتستطيع استخدام الأداة عبر الخطوات التالية:

1 - توجه إلى موقع الأداة الرسمي أو قم بتثبيتها على آيفون، وعندما تصل إلى الصفحة الرئيسية تجد مربعًا لإدخال رابط البث.

2 - وتستطيع عبر هذا المربع إدخال رابط البث من تويتش مباشرةً أو رفع المقطع الذي ترغب في تحويله عبر أداة الرفع.

3 - وبعد أن تضع رابط المقطع الذي ترغب في تحويله إلى مقطع تيك توك، فإن الأداة تعرض لك واجهة التعديل على المقطع.

4 - ويمكنك عبر واجهة التعديل أن تحدد الجزء الذي ترغب بالتركيز عليه داخل البث، لذلك تستطيع تحديد مربع صورتك ومربع اللعبة.

5 - ومن ثم تقوم بالضغط على زر التنسيق في الأعلى حتى تختار طريقة عرض المشهدين، حيث تضم الأداة أكثر من طريقة.

6 - وتستطيع إضافة أي تصميمات بصرية خاصة بك مثل شعار قناتك أو غيرها من الأمور، ويمكنك اختيار المنصة التي ترغب في تنسيق المقطع لها.

حيث يمكنك تجهيز المقطع للنشر على تيك توك أو فيسبوك أو إنستاجرام بحسب ماتفضل، وتأتي كل منصة بتصميمها الخاصة.

7 - وتستطيع طمس الخلفية إن كان التصميم الذي اخترته يسمح بذلك، وعندما 8 - تنتهي من التعديل على المقطع قم بالضغط على الإنتهاء.

9 - وبعد ذلك تعمل الأداة على تجهيز المقطع الخاص بك وتجعله متاحًا للتحميل حتى تبدأ في نشره كما ترغب.

10 - وتأتي النسخة المجانية من الأداة مع علامة مائية خاصة بها تظهر على المقاطع، ويمكنك إزالة هذه العلامة عبر الاشتراك فيها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

