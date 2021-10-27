خطوات تعديل صور مجانية لإزالة الأشخاص منها

الوكيل الإخباري - يحدث أحيانًا أن يوجد شخص في صورة وأنت لا ترغب في ظهوره بها، لذلك تحتاج إلى تعديل صور لإزالتهم.



اضافة اعلان

كما تحتاج لإزالة أشياء معينة تظهر في صورتك وأنت لا ترغب فيها، وذلك لجعل الصورة أجمل أو للحفاظ على خصوصيتك.

يمكنك الوصول إلى هذه الأداة عبر موقعها مجانًا، وهي أداة سهلة الاستخدام وسريعة، حيث تعتمد على فرشاة لحذف الأشياء.



وتستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي أيضًا من أجل تحسين جودة الصور الناتجة والحفاظ على تناسق الخلفية.



وقد لا تعمل الأداة بشكل جيد مع الصور المزدحمة أو المليئة بالأشياء الصغيرة، حيث لن ترتقي لجودة الأدوات الإحترافية.



وتستطيع استخدام الأداة عبر اتباع الخطوات التالية:





1- وجه إلى موقع الأداة عبر هذا الرابط، ومن ثم قم برفع الصورة التي ترغب فيها إلى الأداة.

2- وبعد ذلك تظهر لك الصورة مباشرةً في الأداة مع الفرشاة الخاصة بالإزالة، وتجد بأسفل الصورة مؤشرًا لزيادة حجم الفرشاة التي تقوم بالحذف.

3- ويمكنك التحكم في حجم الفرشاة لتزيد حجمها أو تقلله كما ترغب وبحسب حجم القطعة التي ترغب في إزالتها.

4- وعندما تنتهي تستطيع الضغط على زر التحميل لتحميل الصورة إلى جهازك والاحتفاظ بها مباشرةً في الجهاز.

5- ويمكنك أن ترى نتائج استخدام الأداة مع لوحات الفنان Edward Hopper كما ترى في التغريدات بالأسفل

6- وقد قدم مطوروا هذه الأداة مجموعة من الأدوات الأخرى، ولكن لم تكن أدوات قابلة للاستخدام بشكل مباشر، حيث كنت تحتاج لتحميل الكود وإضافته في أي تطبيق لتتمكن من استخدامها.

7- وأصبح استخدام مثل هذه الأدوات ممكنًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تستطيع التفريق بشكل جيد بين الشيء الذي ترغب في حذفه والخلفية.

8- كما قدمت جوجل خاصية مشابهة لهذه الأداة في هواتف بيكسل الجديدة الخاصة بها تدعى Magic Eraser، وهي تعمل بالفكرة ذاتها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية