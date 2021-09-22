خطوات تعيين موقع العمل في تقويم جوجل

الوكيل الإخباري - قامت شركة جوجل بتضمين أدوات جديدة في تطبيق التقويم الخاص بها، وذلك بهدف السماح للآخرين بمعرفة مكان وجودك أثناء يوم العمل.

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تعيين موقع العمل في تقويم جوجل



1- انتقل إلى موقع الخدمة على الويب عبر هذا الرابط.

2- انقر على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

3- حدد خيار الإعدادات في القائمة التي تظهر لك.

4- في الجهة اليسرى من الشاشة قم بالتمرير لأسفل ثم حدد خيار موقع العمل الرئيسي.

5- قم بالتمرير لأسفل ثم انقر على سهم القائمة المنسدلة في الجهة اليمنى.

6- حدد الموقع الجغرافي للمكان الذي تريد العمل منه لهذا اليوم.

وإذا أردت إجراء أي تغييرات لاحقًا كل ما عليك فعله هو تحديد موقع العمل الخاص بك في شاشة التقويم الرئيسية ثم إجراء التغييرات التي تريدها.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية