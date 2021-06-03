خطوات توثيق حساب اليوتيوب والحصول على العلامة

الوكيل الإخباري - يمكنك توثيق الحساب الخاص بقناتك على يوتيوب، وهذا التوثيق لا يمتد لجميع القنوات الي تمتلكها، بل هو خاص بكل قناة على حدة.

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ويعتبر توثيق القناة على يوتيوب أحد أهم الخطوات التي يجب على أي صانع محتوى الاهتمام بها، وهذا لأن التوثيق يحمي محتواك من السرقة وإعادة النشر.

كيف يمكنك توثيق الحساب على يوتيوب ؟





ولا يضع يوتيوب الكثير من الشروط لتتمكن من توثيق الحساب، ولكنها تغيرت في أكتوبر 2019.



وأصبحت الشروط الجديد كالتالي:



1 -تجاوز عدد المشتركين حد 100 ألف مشترك

2 -تمثيل القناة لصانع المحتوى الحقيقي أو العلامة التجارية المسؤولة عنها

3-ظهور القناة بشكل عام ونشط وإعطاء جميع المعلومات عنها.



ولا توجد طريقة رسمية للتأكد من صحة القناة، وعلى الأغلب يوجد فريق من يوتيوب لمراجعة المحتوى والتأكد من هوية صاحبه.

ولا يعني وصولك إلى 100 ألف مشترك حصولك على علامة التوثيق بالضرورة، وهذا لأن عدد المشتركين شرط حتى تتم مراجعة قناتك فقط.



ولذلك لن تحصل على علامة توثيق الحساب في يوتيوب إن كان المحتوى مسروق أو تعرضت القناة لمشاكل في حقوق الملكية سابقًا.



وحتى تتمكن من توثيق الحساب على يوتيوب يمكنك إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة الدعم الخاصة على يوتيوب عبر هذا الرابط، ثم البحث عن قسم طلب توثيق الحساب.

ولكن لن يظهر لك رابط التقديم إن لم تستوفي قناتك الشروط المطلوبة، ولذا فرابط Apply Now يظهر فقط لمستوفي الشروط.

ويمكنك الوصول إلى رمز Channel ID عبر إعدادات القناة في يوتيوب، وذلك عن طريق التوجه إلى Advanced Setting في قسم الإعدادات.





وعندما تنتهي من تقديم طلب توثيق الحساب فإنك تحصل على رسالة بريد إلكتروني لتأكيد الطلب.



وتستغرق مراجعة الطلب بضعة أسابيع على يوتيوب، وذلك لأن الفريق يقوم بمراجعة جميع القنوات والحسابات بشكل يدوي.



وعندما يتم توثيق حسابك فإنك تحصل على رسالة بريد إلكتروني تخبرك بذلك.



وسوف تخسر علامة التوثيق إذا قمت بتغيير إسم القناة الخاص بك، ولكن تستطيع تقديم طلب مجددًا من أجل الحصول على العلامة بالإسم الجديد.



كما يزيل يوتيوب علامة التوثيق من أي قناة تنتهك معايير المجتمع وتخالف قواعد يوتيوب، ولذا يجب ألا تكسر قواعد يوتيوب حتى لا تخسر توثيق قناتك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







