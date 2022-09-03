خطوات حظر المكالمات العشوائية على أندرويد

الوكيل الإخباري - تعتبر مكالمات البريد العشوائي مزعجة للغاية، حيث يمكن أن يتلقى المرء عشرات المكالمات العشوائية على هاتفه يومياً، مما يستدعي اتخاذ إجراء لإنهاء هذا الإزعاج عبر حجب هذه المكالمات.



فيما يلي طريقة حجب مكالمات البريد العشوائي في أجهزة أندرويد.



بينما تحتوي تطبيقات الاتصال الافتراضية على معظم هواتف أندرويد على ميزات تصفية البريد العشوائي، يمكن للعديد من تطبيقات الطرف الثالث على متجر غوغل بلاي أن تفعل الشيء نفسه. ومع ذلك، فإننا نقترح التمسك بالطرق الافتراضية، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من تطبيقات الطرف الثالث قد اتُهمت بسرقة البيانات الشخصية.



كيفية حظر مكالمات البريد العشوائي باستخدام تطبيق غوغل فون

- افتح تطبيق الهاتف.

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اضغط مطولاً على الرقم الذي تريد حظره.

اضغط على حظر.

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