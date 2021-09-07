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الثلاثاء، 07-09-2021 01:27 م

خطوات رفع الصور إلى إنستغرام عبر الحاسب

طريقة-تحميل-الصور-من-انستقرام-8


الوكيل الإخباري - أطلقت إنستغرام تحديثًا جديدًا في يونيو 2021 يسمح لمستخدمي الحاسب برفع الصور ومقاطع الفيديو إلى المنصة مباشرةً عبر الحاسب الشخصي .

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وقد طالب الكثير من مستخدمي المنصة بهذه الميزة، حيث تساعدهم في أعمالهم ونشر المقاطع مباشرةً من الحاسب دون وضعها على الهاتف. 

 

لم تعلن المنصة بعد عن موعد إطلاق الميزة بشكل رسمي إلى جميع المستخدمين، وهي تقول بأنها تختبر الميزة الجديدة بشكل عشوائي.

ولكن إذا وصلك التحديث وكنت أحد المشتركين في الفترة التجريبية، فإنك تستطيع رفع الصور مباشرةً عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- توجه إلى الصفحة الرئيسية للمنصة عبر متصفحك الرئيسي، ومن ثم اضغط على علامة الإضافة الموجودة في الشريط العلوي.

2 - وإذا كنت أحد المشاركين في الاختبار من قبل المنصة، فإنك ترى إختيارًا لإضافة الصور الجديدة. 
3- وتستطيع البحث عن الصور الجديدة عبر متصفح الملفات أو سحب الصور وإلقائها في مربع الرفع مباشرةً. 
4 - وتسمح لك المنصة بعد ان تختار الصورة في تعديل حجمها، وذلك حتى تناسب الهواتف أو تكون مربعة أو بالعرض. 
5 - وبعد ذلك اضغط زر التالي حتى تعرض لك المنصة إمكانية تعديل الصور والتغيير عليها قليلًا، حيث تستطيع العبث مع درجات السطوع والإضاءة وغيرها.

6 - وتستطيع في الخطوة التالية أن تضيف النص الخاص بصورتك وبعض التفاصيل الخاصة بالصورة مثل النص البديل وموقع الصورة وغيرها من الأمور.
7 - ويشبه التحديث الجديد من المنصة على الحاسب واجهة رفع الصور والتعديل عليها عبر الهاتف. 
8 - لذلك تستطيع التعديل على صورك بشكل سريع وبسيط للغاية دون الحاجة إلى استخدام تطبيق تعديل صور مختص.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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