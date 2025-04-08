خطوات لإطالة عمر بطارية اللاب توب

- تقليل سطوع الشاشة
الشاشة هي أكثر مكونات اللاب توب استهلاكًا للطاقة. قم بتقليل السطوع يدويًا أو استخدم وضع السطوع التلقائي لتعديل الإضاءة حسب البيئة المحيطة.
- إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث عند عدم الحاجة
إذا لم تكن بحاجة للاتصال بالإنترنت أو استخدام أجهزة بلوتوث، قم بإيقاف تشغيل هذه الخدمات لتوفير الطاقة.
- إغلاق التطبيقات غير الضرورية
التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك طاقة دون فائدة. استخدم مدير المهام (Task Manager) لإغلاق البرامج غير المستخدمة.
- تقليل استخدام الأجهزة الخارجية
الفأرة، وحدات التخزين USB، أو لوحات المفاتيح المضيئة تستهلك طاقة إضافية. افصلها عندما لا تكون بحاجة إليها.
- تجنب الحرارة الزائدة
الحرارة تؤثر سلبًا على عمر البطارية. استخدم اللاب توب على سطح صلب ونظف فتحات التهوية بانتظام لتجنب السخونة الزائدة.
- ضبط إعدادات النوم والشاشة
قلل الوقت الذي يستغرقه الجهاز للانتقال إلى وضع السكون (Sleep Mode) أو إطفاء الشاشة عند عدم الاستخدام.
إذا كنت بحاجة لاستبدال البطارية، اختر واحدة أصلية من الشركة المصنعة لضمان أداء مثالي.
- شحن البطارية بطريقة صحيحة
حافظ على مستوى الشحن بين 20% و80% لتقليل الضغط على البطارية، وتجنب إبقاء الجهاز موصولًا بالشاحن بعد الوصول إلى 100%.
لبنان 24
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