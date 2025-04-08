خطوات لإطالة عمر بطارية اللاب توب

الوكيل الإخباري- مع الاستخدام المتزايد للكمبيوتر المحمول في العمل والترفيه، يصبح الحفاظ على عمر البطارية أمرًا حيويًا لضمان الاستخدام المستمر دون الحاجة إلى الشحن المتكرر. إليك 10 خطوات عملية لتحسين كفاءة البطارية:

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- تقليل سطوع الشاشة

الشاشة هي أكثر مكونات اللاب توب استهلاكًا للطاقة. قم بتقليل السطوع يدويًا أو استخدم وضع السطوع التلقائي لتعديل الإضاءة حسب البيئة المحيطة.



- إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث عند عدم الحاجة

إذا لم تكن بحاجة للاتصال بالإنترنت أو استخدام أجهزة بلوتوث، قم بإيقاف تشغيل هذه الخدمات لتوفير الطاقة.



- إغلاق التطبيقات غير الضرورية

التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك طاقة دون فائدة. استخدم مدير المهام (Task Manager) لإغلاق البرامج غير المستخدمة.



- تقليل استخدام الأجهزة الخارجية

الفأرة، وحدات التخزين USB، أو لوحات المفاتيح المضيئة تستهلك طاقة إضافية. افصلها عندما لا تكون بحاجة إليها.



- تجنب الحرارة الزائدة

الحرارة تؤثر سلبًا على عمر البطارية. استخدم اللاب توب على سطح صلب ونظف فتحات التهوية بانتظام لتجنب السخونة الزائدة.



- ضبط إعدادات النوم والشاشة

قلل الوقت الذي يستغرقه الجهاز للانتقال إلى وضع السكون (Sleep Mode) أو إطفاء الشاشة عند عدم الاستخدام.

- استخدام بطارية متوافقة وأصلية

إذا كنت بحاجة لاستبدال البطارية، اختر واحدة أصلية من الشركة المصنعة لضمان أداء مثالي.



- شحن البطارية بطريقة صحيحة

حافظ على مستوى الشحن بين 20% و80% لتقليل الضغط على البطارية، وتجنب إبقاء الجهاز موصولًا بالشاحن بعد الوصول إلى 100%.