خطوات للحفاظ على محادثاتك وصورك في واتساب

الوكيل الإخباري- تُعتبر حماية المحادثات الشخصية أمرًا مهمًا للغاية لحماية البيانات الشخصية، خاصة في العصر الرقمي الحالي حيث تكثُر عمليات الاحتيال والتصيد عبر الإنترنت.

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ويلعب تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"،المملوك لشركة ميتا، دورًا رئيسيًا في محادثاتنا اليومية، مما يجعل من الضروري تبني تدابير لحماية الخصوصية.



وفي حين يوفر "واتساب" نفسه تشفيرًا تامًا للمحادثات، فقد تزايدت المخاوف بشأن أمان البيانات عند نسخ المحادثات احتياطيًا إلى السحابة سواء "Google Drive" أو "iCloud"، بحسب تقرير لقناة "News 18" التابعة لشبكة سي إن إن.

ووفقًا لشركة ميتا، فإن هذه النسخ الاحتياطية أكثر عرضة لعمليات الاختراق. لكن الأمر الجيد هو أن هناك بضع خطوات يمكنها الحفاظ على محادثات "واتساب" أمنة.



5 خطوات سهلة

1- التشفير التام بين الطرفين: تعتبر الطريقة الأكثر فعالية لحماية محادثاتك هي تمكين التشفير التام بين الطرفين للنسخ الاحتياطية، ويعني هذا أنه حتى مزودي التخزين السحابي لا يمكنهم قراءة محادثاتك الاحتياطية.



ولتمكين النسخ الاحتياطية المشفرة كليًا، انتقل إلى الإعدادات/Settings، ثم الدردشات/Chats، ثم نسخ احتياطي/Chat backup، ثم نسخة احتياطية مشفرة تمامًا بين الطرفين/End-to-end encrypted backup.



2- قفل الدردشة: طريقة أخرى مفيدة لحماية محادثاتك الخاصة من التسريب هي تشغيل خيار قفل الدردشة. ولتفعيل هذه الميزة، ما عليك سوى تحديد الدردشة التي ترغب في وضع قفل لها والنقر على خيار قفل الدردشة/Chat lock.



وبمجرد تفعيل هذا الخيار، يمكنك أنت فقط الوصول إلى الدردشة المعينة باستخدام بصمة الإصبع أو كود سري أو التعرف على الوجه، و سيتم إخفاء الدردشات المقفلة من قائمة دردشاتك في مجلد الدردشات المقفلة.



3- الرسائل ذاتية الاختفاء: تمكن ميزة "الرسائل ذاتية الاختفاء" في "واتساب" المستخدم من ضبط مؤقت لمحو الرسائل تلقائيًا بعد يوم واحد أو سبعة أو تسعين يومًا.



وتنطبق هذه الميزة على جميع ملفات الوسائط المتعددة التي تمت مشاركتها أثناء المحادثة.



4- التحقق بخطوتين: قم بتفعيل إعداد التحقق بخطوتين لمزيد من الأمان. يتطلب هذا رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام عند تسجيل حسابك على جهاز جديد.



وتُعتبر ميزة الأمان هذه مفيدة لأنه حتى إذا ضاع هاتفك أو سُرق، فإن حساب "واتساب" لا يزال محميًا. لا يمكن لأحد تسجيل رقم هاتفك على جهاز جديد ما لم يدخل رقم التعريف الشخصي.



5- إعدادات الخصوصية: يحصل مستخدمو "واتساب" على خيار لتخصيص إعدادات الخصوصية للتحكم في من يمكنه مشاهدة حالتهم وآخر ظهور لهم وصورة الملف الشخصي، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان والتحكم في ظهورهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت.