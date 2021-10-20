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الأربعاء، 20-10-2021 01:58 م

خطوات مشاركة موقعك الجغرافي عبر خرائط جوجل

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الوكيل الإخباري - تعتبر عملية مشاركة موقعك الجغرافي في الوقت الفعلي عبر هاتف أندرويد مع صديق أو أحد أفراد العائلة أمرًا مفيدًا.

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وذلك خاصة إذا كنت تزور المنطقة لأول مرة ويمكنك القيام بذلك بعدة طرق سواء عبر تطبيق خرائط جوجل مباشرة، أو أحد تطبيقات الدردشة مثل واتساب أو فيسبوك ماسنجر.

مشاركة موقعك عبر خرائط جوجل

يأتي تطبيق خرائط جوجل بميزة مدمجة تتيح لك مشاركة موقعك مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو زملاء العمل بسهولة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1 - اضغط على صورة حسابك الشخصي في أعلى شاشة الخريطة المفتوحة في التطبيق.
2 - وبعد ذلك من  القائمة حدد خيار مشاركة الموقع.
3 - ويجب أن تحدد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها.
4 - ومن ثم اختر الأشخاص الذين تريد مشاركة موقعك معهم من جهات الاتصال.
5 - واضغط على خيار مشاركة لبدء مشاركة موقعك.
6 - ويظهر لك رسالة في أسفل الشاشة تفيد بأنك تشارك موقعك مع جهة الاتصال المحددة.
7 - ويمكنك إيقاف مشاركة موقعك اضغط على القائمة الموجودة في الأسفل وحدد خيار إيقاف.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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