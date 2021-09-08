خطوات وضع رسالة في شاشة قفل ماك بوك

الوكيل الإخباري - تستخدم حواسيب ماك بوك شاشة القفل بطريقة مشابهة لأنظمة التشغيل الأخرى، حيث تعرض في هذه الشاشة الحسابات الموجودة به.

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ويمكنك ترك رسالة ترحيبية أو تحذيرية كما تفضل في شاشة القفل الخاصة بحاسوبك، وتستطيع عبر هذه الرسالة توجيه المستخدمين لحساب بعينه لتسجيل الدخول فيه.

لا يجبرك نظام ماك على نوع معين من الرسائل أو معلومات معينة تتركها في هذه الرسالة.



ويمكنك ترك أرقام هواتف للإتصال بها في حالة ضياع الجهاز مثلًا، ولكن يجب ألا يتجاوز حجم الرسالة في المجمل 204 حرفًا.

ويمكنك وضع الرسالة عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - توجه في البداية إلى علامة آبل الموجودة في الشريط العلوي، وبعد ذلك اختر إعدادات النظام.

2- وبعد ذلك توجه إلى اعدادات الأمان والخصوصية، ومن ثم قم بإزالة القفل عبر توثيق هويتك.