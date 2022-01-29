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السبت، 29-01-2022 08:28 ص

خطوة من واتساب طال انتظارها.. المستفيد ملايين المستخدمين

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لتطبيق التواصل الفوري "واتساب"، ويل كاثكارث، إن الجمهور يرغب منذ وقت طويل بوجود التطبيق على أجهزة الحواسيب اللوحية "آيباد".

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وأضاف كاثكارث في مقابلة مع موقع "ذا فيرج" التقني" أن "واتساب" يرغب في إطلاق نسخة من التطبيق على هذه الأجهزة التي تستقطب ملايين المستخدمين.
ورغم أن وجود تطبيق "واتساب" على أجهزة "آيباد" صار ضرورة، إلا أنه لم يجر إطلاقه حتى الآن.


وقال موقع "ذا فيرج" إنه مع أن كاثكارث لم يذهب بعيدا في الإلتزام بإطلاق تطبيق على "آيباد"، إلا أن كلامه يشير إلى أنه من المحتمل إصدار التطبيق في المستقبل القريب.


وما يدفع نحو هذا الخيار أن "واتساب" ينبي حاليا التكنولوجيا الأساسية اللازمة لمستخدمي "آيباد".


وأضاف كاثكارث :"إذا كان لديك عدة أجهزة، فسيكون من المهم وجود التطبيق على الحاسوب اللوحي".


ولفت إلى "واتساب" صنع الكثير على صعيد التكنولوجيا التي تعمد استخدامه على أجهزة متعددة، مشيرا إلى وجود نسختي التطبيق على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والثابتة.


وأضاف أن هذه التقنية تساعد في استمرار تلقي الرسائل عبر التطبيق في حال فقدان اتصال الهاتف بالإنترنت، وهذا ما سيكون مهما للتطبيق على الأجهزة اللوحية.


ويتيح الإصدار الحالي لـ"واتساب" إمكانية الوصول إليها على 4 أجهزة في وقت متزامن.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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