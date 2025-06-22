الأحد 2025-06-22 02:51 م
 

خلل في "Microsoft Family Safety" يمنع تشغيل متصفح كروم على ويندوز

قلقل
تعبيرية
 
الأحد، 22-06-2025 02:06 م

الوكيل الإخباري-  رصد عدد من المستخدمين منذ مطلع يونيو خللًا في ميزة التحكم الأبوي ضمن خدمة Microsoft Family Safety، تسبب في منع تشغيل متصفح غوغل كروم على أجهزة ويندوز، وفقًا لما ذكره موقع aitnews.

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وأوضح المستخدمون أن كروم يُغلق تلقائيًا أو لا يعمل إطلاقًا عند تشغيله، بينما لا تتأثر متصفحات أخرى مثل فايرفوكس أو أوبرا.


وأكدت إلين تي، مديرة دعم كروم، أن فريق المتصفح تحقق من البلاغات ووجد أن المشكلة مرتبطة بتفعيل إعدادات Family Safety، خصوصًا خيار "فلترة المواقع غير الملائمة".


وقد تمكن بعض المستخدمين من تجاوز الخلل مؤقتًا عبر تغيير اسم ملف تشغيل كروم أو تعطيل خاصية الفلترة، ما قد يضعف أدوات الرقابة الأبوية.


ورغم مرور أكثر من أسبوعين على ظهور الخلل، لم تصدر مايكروسوفت أي تعليق رسمي أو تحديث لحله، في وقت يشتكي فيه مطورون من غياب التنسيق أو التنبيه من الشركة.


ويأتي هذا التطور في سياق انتقادات متكررة لمايكروسوفت بسبب محاولاتها دفع المستخدمين لاستخدام متصفحها "إيدج"، من خلال أساليب تشمل النوافذ المنبثقة ورسائل التحذير داخل أنظمة ويندوز.

 

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gnews

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