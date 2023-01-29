الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

اليرموك توضح بشأن مطالب العاملين

ماليزيا: ارتفاع ضحايا الفيضانات في ولاية جوهر إلى 2729 شخصا

الدفاع الروسية: مقتل 350 جنديا أوكرانيا في خاركوف

السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 10

الأردنيون يترقبون قرار الخصاونة حول حبس المدين

تحويل رواتب معلمي إضافي هذه الفئة الى البنوك اليوم

المركزي: لم نرصد محاولات تزوير للدينار الجديد

الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن محادثة هاتفية مع شولتس

حملة لترويج زيت الزيتون الأردني المُعمّر

الأحد، 29-01-2023 03:00 م

خلل يصيب أجهزة آيفون 14.. إليك ما يجب فعله إذا حدث ذلك

شركة-أبل-apple


الوكيل الإخباري - كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجود خلل يصيب جهاز "آيفون برو ماكس 14" الجديد، يؤدي إلى شلل الهاتف الذكي على نحو غامض لدرجة أن الجهاز يصبح غير قابل للاستخدام في بعض الحالات.

اضافة اعلان

 

وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة التي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم، أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة "واي فاي" (WiFi).

ويأتي ذلك على الرغم من طرح آبل للعديد من تحديثات نظام "آي أو إس" (iOS)، منذ إطلاق "آيفون برو ماكس 14" في أيلول الماضي.

واعترفت شركة آبل بضرورة التحقيق في الخطأ الذي حدث مع طرازات "آيفون 14″، بما في ذلك "آيفون برو ماكس 14″، التي تجمدت عندما قام العملاء بنقل البيانات إليها من جهاز "آيفون" قديم.

 

وقالت آبل في مذكرة حصل عليها موقع "ماك رومرز" (MacRumors) الإخباري إن مهندسيها "على دراية بحدوث هذه المشكلة ويقومون بالتحقيق".

نصائح
إذا تجمد جهاز "آيفون" الخاص بك، حاول إجراء "إعادة تشغيل النظام"، وهو المكان الذي تقوم فيه بإيقاف تشغيل الهاتف يدويا ثم تشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط باستمرار على أزرار معينة.

ابدأ بالضغط على زر رفع مستوى الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض مستوى الصوت. بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي (الموجود على الجانب الأيمن من جهازك) حتى يظهر شعار آبل.

ويجب أن يحل هذا معظم مشكلات التجميد، ولكن إذا كنت لا تزال عالقا فحاول توصيل هاتفك بحاسوب شخصي أو محمول والاتصال بـ"آي تيونز" (iTunes) بدلا من ذلك.

وإذا كنت تواجه حالات تجمد متكررة، يقترح أثوال بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك، ويمكن الوصول إليها بسهولة من قائمة إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك.

وأوضح خبير الهواتف المحمولة ستيفن أثوال أن أجهزة "آيفون" تتجمد في معظم الأحيان لزيادة التحميل عليها بسبب كثرة العمليات، لذلك إذا استمرت المشكلة "أقترح إغلاق أي تطبيقات غير مستخدمة أو تغيير ما يتم تشغيله في الخلفية".

ويمكنك العثور على هذه البيانات في الإعدادات الخاصة بك، وحتى التطبيقات اجعلها بحيث تفتح فقط عند الحاجة إليها.

وأوصى أثول أيضا بمراقبة سعة التخزين لأن هذا يمكن أن يبطئ جهاز "آيفون" الخاص بك بسرعة ويزيد من احتمال تعطله، "لذا احذف الصور ومقاطع الفيديو التي لا تريدها، وانقل الملفات إلى آي كلود (iCloud) في أقرب وقت ممكن".

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20230128110015402

'تويتر' بإمكان مستخدمي المنصة الطعن ضد تعليق حسابهم

StKZkYRw2

لتسريع الإنترنت... تطوير تقنيات جديدة لشبكات Wi-Fi 6 حديثة

A 3

كيف يمكن استرداد بيانات آيفون إذا تمت إعادة تعيينه؟

1

4 تعديلات على كاميرا آيفون للحصول على صور أفضل

24

ميزة مخفية على آيفون تساعد على النوم

555

ميتا تضيف ميزات جديدة لتطبيق "ماسنجر"

أخبار متعلقة
1

4 تعديلات على كاميرا آيفون للحصول على صور أفضل

تغيير شكل الاندرويد الى الايفون 11

11 مليون هاتف آيفون وآندرويد تحتوي على تطبيق احتيالي

34745806

تطبيق من آبل يقدم ميزة التسوق بالواقع المعزز على آيفون