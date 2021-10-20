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الأربعاء، 20-10-2021 01:42 م

خيارات تخصيص شريط المهام في ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - وجد نظام ويندوز 11 التحريب بسبب تصميمه المرئي المميز، ومع ذلك فإن النظام جاء بتغييرات لم يعتاد عليها المستخدمين.

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وأحد هذه التغييرات التي لم يعتد عليها الجميع هي عدم القدرة على تغيير حجم رموز شريط المهام وقائمة ابدأ، وذلك منع المستخدمين من تخصيص واجهة النظام.

وذلك بسبب أن نظام ويندوز 11 في الأصل هو تطوير لنظام التشغيل Windows 0، وقد طورته شركة مايكروسوفت سابقًا ليعمل عبر الأجهزة الثنائية الشاشة .

حتى الآن لا يتوفر خيار تغيير حجم رموز شريط المهام أو قائمة ابدأ بشكل رسمي من الشركة.

 

ومع ذلك يمكنك نقل الرموز على شريط المهام بما في ذلك زر ابدأ إلى الجانب الأيسر من الشاشة مثلما كان.


ويمكنك معرفة ذلك بالاطلاع على مقال: إعادة زر قائمة ابدأ إلى موقعه القديم في ويندوز 11، ويمكنك ايضًا تخصيصه من خلال الاطلاع على مقال: كيفية تخصيص شريط المهام في نظام ويندوز 11.

 

وإذا كنت تعتقد أن مايكروسوفت يجب أن تجعل شريط المهام وقائمة ابدأ أكثر قابلية للتخصيص في نظام التشغيل الجديد.


فإن أفضل إجراء هو إرسال ملاحظاتك باستخدام تطبيق Feedback Hub الذي يأتي مدمجًا في النظام. أو التواصل مباشرة مع الشركة عبر حسابهم في موقع تويتر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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