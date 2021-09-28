ديسكورد تتيح لك تعيين صورة رمزية في كل خادم

الوكيل الإخباري - أعلن تطبيق المراسلة ديسكورد أن طبقة Nitro المتميزة تسمح الآن للمشتركين باستخدام صورة رمزية مختلفة عبر كل خادم من خوادمهم.

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وتم تصميم المنصة في البداية كمكان للالتقاء بين اللاعبين واستخدام الدردشة الصوتية. ولكن تحصل الخدمة باستمرار على ميزات جديدة.



وتم تغيير خيار “تغيير الاسم المستعار” في التطبيق إلى “تعديل ملف تعريف الخادم”. وهذا هو المكان الذي تتمكن فيه من تغيير لقبك وصورتك الشخصية للخادم.

وكان يتعين عليك في السابق تغيير الصورة الرمزية الخاصة بك في كل مرة تقوم فيها بتغيير الخوادم.



لذلك إذا كنت تستخدم خوادم متعددة – كما يفعل الكثير من مستخدمي المنصة – يمكنك الاحتفاظ بكل هوية منفصلة وفريدة من نوعها.



وأعلنت المنصة أيضًا أنها بدأت بطرح الأحداث المجدولة، التي تتيح للمستخدمين التخطيط مسبقًا، مما يمنح الوقت لنشر الوعي والانضمام. مثل حدث فيسبوك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



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