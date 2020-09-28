رسالة من فيسبوك: امنحوا مستخدمينا حق الاختيار

الوكيل الاخباري - وجهت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" رسالة إلى شركة "أبل" الأمريكية.

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وقالت فيسبوك، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو" إنه على الشركة أن تمنح مستخدميها الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم.



وتسعى فيسبوك لإقناع الشركة بالسماح لمستخدمي "آيفون" باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، وجعل تطبيق "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على هواتف "آيفون".

وانتقد مسؤولو فيسبوك الشركة كثيرا في الفترة الماضية، بسبب إجرائها تغييرات حول قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وعدم جعلها "ماسنجر" تطبيق المراسلة الافتراضي لعدد كبير من مستخدمين "آيفون".



وقال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن تطبيق ماسنجر: "نشعر أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات المراسلة المختلفة والافتراضية على هواتفهم".



وتابع بقوله "بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه على أي حال".

ويتيح نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف الذكية من غوغل للمستخدمين اختيار تطبيق المراسلة الافتراضي.



وقال تشودنوفسكي: "التخمين الرئيسي هو أن الرسائل تزيد من مبيعات الأجهزة".

وأقرت فيسبوك مؤخرًا أن نظام التشغيل iOS 14 القادم، قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 50% في أعمال إعلانات شبكة الجمهور.



ورفضت "أبل" أيضًا في وقت سابق، وجود تطبيق "فيسبوك للألعاب"، على متجر التطبيقات، حيث كان يمثل تهديدًا مباشرًا لخدمة ألعاب البث المباشر "أبل آركاد".



ووفقًا لمدير العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرج، تمكنت الشركة من إطلاق إصدار "آي أو إس" من تطبيق الألعاب الخاص بها بعد أن "اضطرت لتقديم تنازل لإحضاره إلى متجر التطبيقات".

سبوتنيك

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