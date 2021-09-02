الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 02-09-2021 12:49 م

رسميًا.. إطلاق موقع أمازون مصر بديلًا لسوق دوت كوم

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الوكيل الإخباري - انطلقت خدمات أمازون مصر رسميًا في موعد مفاجئ للجميع، حيث كانت الشركة أعلنت سابقًا بأنها تخطط للإطلاق قبل نهاية العام.

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وجاءت هذه الخطوة لتكمل تحول العلامة التجارية لشركة سوق.كوم إلى أمازون في المنطقة العربية وذلك بعد الاستحواذ الذي تم في 2017. 


وأعلنت الشركة في بيان الإطلاق بأنها تنوي عرض ملايين المنتجات من أفضل الشركات العالمية وأهمها عبر منصتها أمازون مصر.

 

كما تنوي الشركة أيضًا نقل المنتجات المصنعة بأيدي مصرية وعرضها في متاجرها العالمية وذلك في خطوة لدعم الاقتصاد المصري. 


وأكدت الشركة أن موقع مصر لن يختلف كثيرًا في خدماتها عن مواقع أمازون العالمية وتعد بتقديم تجربة تسوق آمنة تحصل فيها على منتجات مضمونة وأصلية بالإضافة إلى خدمات توصيل سريعة وموثوقة. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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