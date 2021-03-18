رسميا.. واتسآب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف!

الوكيل الاخباري - توقف تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" الأسبوع الحالي، عن العمل على أحد هواتف "آيفون" الذكية.

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وأسقط التحديث الجديد للتطبيق والمتوافر حاليا على متجر "آبل" الدعم عن نظام التشغيل "آي أو إس 9"، ما يعني أن التطبيق أصبح لا يعمل على هاتف "آيفون 4 إس"، الذي طرح في عام 2011، بحسب موقع "9to5mac".

ويطلب "واتسآب" من خلال أحدث نسخة له لهواتف "آيفون" (2.21.50) توافر نظام تشغيل "آي أو إس 10" أو إصدار أحدث، ونظرا لأنه لا يمكن تحديث هاتف "آيفون 4 إس" إلى نظام "آي أو إس 10" ، فلن يتمكن المستخدمون الذين لا يزالون يمتلكون هذا الهاتف تحديدا من استخدام التطبيق.



يشار إلى أن آخر مرة تم فيها تحديث تطبيق "واتسآب" لإزالة دعم للهواتف القديمة كانت في فبراير/ شباط 2020، وذلك من خلال إصدار أسقط دعم نظام تشغيل "آي أو إس 8".



ودائما ما ينصح تطبيق "واتسآب" كل مستخدمي الهواتف غير المدعومة منه بتصدير كل سجلات الدردشة الخاصة بهم، قبل أن يتوقف عن العمل تماما عليها.

سبوتنيك

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