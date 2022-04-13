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الأربعاء، 13-04-2022 11:20 ص

رفع دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك

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الوكيل الاخباري - رفع أحد المستثمرين في شركة "تويتر"، دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لفشله في الكشف عن حصته في الشركة بحلول الموعد النهائي.

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ووفقا للدعوى القضائية، وفر ماسك حوالي 143 مليون دولار من خلال التزام الصمت بشأن حصته في شركة "تويتر" وشراء المزيد من الأسهم بعد تاريخ الإفصاح المطلوب.

واقترح المدعي، مارك راسيلا، الذي رفع الدعوى ضد ماسك أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، رفع دعوى جماعية ضده لعدم الكشف عن شرائه للأسهم، للجنة الأوراق المالية والبورصات في الوقت المنتسب.

وقال راسيلا، إنه خسر أموالا عن طريق بيع أسهم تويتر "بأسعار مخفضة بشكل مصطنع"، لأن ماسك انتظر بعد الموعد النهائي الذي حددته هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية للإفصاح عن حصته.

وكشف ماسك في ملف قدمته لجنة الأوراق المالية في 4 أبريل أنه اشترى أسهما تمثل 9.2 في المائة من Twitter، مما يجعله أكبر مساهم خارجي في أسهم الشركة. وارتفع سعر السهم أكثر من 27 بالمئة بعد النبأ.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه كان يجب على ماسك الإفصاح عن حصته في غضون 10 أيام من تجاوز حد الملكية بنسبة 5 بالمئة، وكان الموعد النهائي في 24 مارس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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