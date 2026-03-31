رفع سعر الوصول لخدمة X Pro بخمسة أضعاف.. اليكم السعر الجديد

الوكيل الإخباري- باتت شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تقيد حاليًا الوصول إلى إصدارها المتقدم "X Pro" لعملاء باقة "+X Premium"، التي تبلغ تكلفتها 40 دولارًا شهريًا.







ويقدم إصدار "X Pro" واجهة ويب لإدارة عدة خلاصات وقوائم، وكان يُعرف سابقًا باسم "TweetDeck" قبل أن يشتري إيلون ماسك "تويتر"، وكان مجاني الاستخدام.

وقبل 26 آذار، كان المشتركون في باقة "Premium" العادية بسعر 8 دولارات شهريًا قادرين على استخدام "X Pro"، والآن تطلب "إكس" الاشتراك في خطة أغلى بخمس مرات، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.



لم يتم إخطار مستخدمي "X Pro" بهذا التغيير، وانقطع وصولهم فجأة لهذا الإصدار، مما أدى إلى العديد من الشكاوى على شبكة التواصل الاجتماعي.









