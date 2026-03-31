رفع سعر الوصول لخدمة X Pro بخمسة أضعاف.. اليكم السعر الجديد

ويقدم إصدار "X Pro" واجهة ويب لإدارة عدة خلاصات وقوائم، وكان يُعرف سابقًا باسم "TweetDeck" قبل أن يشتري إيلون ماسك "تويتر"، وكان مجاني الاستخدام.
وقبل 26 آذار، كان المشتركون في باقة "Premium" العادية بسعر 8 دولارات شهريًا قادرين على استخدام "X Pro"، والآن تطلب "إكس" الاشتراك في خطة أغلى بخمس مرات، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
لم يتم إخطار مستخدمي "X Pro" بهذا التغيير، وانقطع وصولهم فجأة لهذا الإصدار، مما أدى إلى العديد من الشكاوى على شبكة التواصل الاجتماعي.
انتقاد أميركي لحظر الراوترات الأجنبية
-
غوغل تطلق أندرويد 17 بيتا
-
Google تطلق أداة جديدة لحل مشاكل البلوتوث في هواتف Pixel
-
10 خطوات تحمي منزلك من اختراق الـ"واي فاي".. طبقها الآن
-
مطلع شهر نيسان.. ارتفاع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن" عالميا
-
لا تتركوا هواتفكم في الشاحن دائماً.. إليكم السبب
-
عطل مفاجئ يضرب تطبيق X ويؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم
-
كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟