الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

فلسطين النيابية: الاحتلال يستهدف الأردن والوصاية الهاشمية

تحويلات مرورية على أوتوستراد عمان - الزرقاء

رئيس الوزراء : لا ضير من إعادة مشروع هذا القانون

بعد فرض رسوم بنسبة 40% .. هذه الدول العربية الأكثر استيراداً للبصل الهندي

حريق يتسبب بسحابة سوداء بالعقبة .. والامن يكشف التفاصيل - صورة

ما هي دلالات ظهور نجم سهيل؟ فلكي يبيّن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الأمريكي

الامن العام : وفاة 4 اشخاص اثر سقوطهم داخل بركة محطة تنقية

انتهاء العطلة القضائية الخميس 31 آب والمحاكم تباشر أعمالها الأحد 3 أيلول المقبل

هل يعاقب الاردنيون على منشوراتهم القديمة بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية ؟

الأربعاء، 23-08-2023 02:05 م

روبوتات الدردشة تعزز ممارسة التمارين وجودة النوم

qna-robotchat-2023


الوكيل الإخباري- أظهر باحثون في جامعة ساوث أستراليا في أول مراجعة منهجية وتحليل كبير من نوعه، أن روبوتات الدردشة هي أداة فعالة لتحسين النشاط البدني والحمية الغذائية والنوم بشكل كبير.

ووجدت الدراسة أن روبوتات الدردشة، يمكن أن تدعم الإنسان بسرعة وبكفاءة في زيادة الخطوات اليومية، مثل إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات في النظام الغذائي وحتى تحسين مدة النوم وجودته، بحسب موقع نيوروساينس الإلكتروني.

وأظهرت الدراسة أن روبوتات الدردشة أدت إلى زيادة الخطوات اليومية بواقع 735 خطوة، وتناول حصة إضافية من الفواكه والخضراوات في اليوم، ولزيادة النوم في الليلة بواقع 45 دقيقة.

اضافة اعلان


وتبين أن روبوتات الدردشة القائمة على الكتابة، أكثر فاعلية من الذكاء الاصطناعي القائم على الكلام أو الصوت في تعزيز نتائج صحية إيجابية.
ولوحظت فاعلية روبوتات الدردشة عبر فئات عمرية مختلفة، ما يكسر فرضية أنها ليست مفيدة إلا للشباب أو الأشخاص المتمرسين في استخدام التكنولوجيا.

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6569

النساء والأعمال المكتبية الأكثر تضررا.. الأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي

88888888888888888

طريقة لاسترداد حسابك على "فيسبوك"

202382217371164248 (1)

غوغل تعمل على برنامج ذكاء اصطناعي يقدم نصائح حياتية

20238221649588065Z

آيفون 15 برو ماكس يواجه تأخيراً لمدة 4 أسابيع

2023822164322488MF

مايكروسوفت تقدم مقترحاً جديداً للاستحواذ على أكتيفجن بليزارد

لماذا مساحة تخزين هاتفك دائما ممتلئة؟ إليك 6 طرق لإنشاء مساحة

نصائح حول كيفية الحفاظ على مساحة هاتفك دائماً

أخبار متعلقة
202381723519178S9

عالم يستخدم سحابة غوغل لعلاج أمراض القلب والسرطان

000_Par7505649 (3)

تحذير من طريقة جديدة لسرقة البيانات

1_13

بريطانيا: استخدام روبوتات لإزالة السيارات المصطفة بشكل مخالف