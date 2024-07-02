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الثلاثاء، 02-07-2024 03:24 م

روبوت صيني ينير طريق ضعاف البصر

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الوكيل الإخباري- قد يكون بمقدور روبوت صيني يُعرف باسم "الكلب الدليل" في يوم من الأيام أن يساعد الأشخاص ضعاف البصر على العيش بشكل أكثر استقلالية.

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وفقًا لفريق بحثي بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة جياو تونغ في شنغهاي، يستطيع الروبوت - الذي يجري اختباره حاليًا - التحرك في الأماكن المحيطة به باستخدام كاميرات وأجهزة استشعار.


كما يمكن للروبوت القيام بمهام مثل التعرف على إشارات المرور الضوئية، ما لا يستطيع الكلاب الطبيعية المدربة على الإرشاد والتوجيه القيام به.


يُشابه حجم الروبوت حجم كلب البولدوج الإنجليزي تقريبًا ولكنه أعرض قليلاً، ويمكنه التفاعل مع ضعاف البصر من خلال التحدث والاستماع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتخطيط الطريق وتحديد إشارات المرور.


ويحمل الروبوت ستة أرجل، مما يساعده على المشي بسلاسة وبثبات كبير، حسبما أوضح البروفيسور جاو فنغ، رئيس الفريق البحثي.


الزوجان لي فاي (41 عاماً) وتشو سيبين (42 عاماً) هما من بين الأشخاص ضعاف البصر الذين يساعدون فريق جامعة جياو تونغ في اختبار الروبوت، باستخدام الأوامر باللغة الصينية.


لي فاي، الذي فقد بصره بالكامل، وتشو سيبين التي ترى بشكل محدود، يرون أن استخدام الروبوت قد يسهل بعض مشاكلهم في السفر بمفردهم، مما يجعلهم أكثر استقلالية في حياتهم اليومية.


يتم تطوير روبوتات الكلب الدليل في بلدان أخرى أيضًا، مثل أستراليا وبريطانيا، لكن الصين تعاني من نقص حاد في الكلاب الطبيعية المدربة على الإرشاد والتوجيه.


وأشار جاو إلى أنه يوجد في الصين حوالي 400 كلب مدرب على الإرشاد فقط لنحو 20 مليون شخص كفيف.

العين الاخبارية 

 




 

 


 

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