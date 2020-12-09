روسيا تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للاتصالات العام المقبل

الوكيل الإخباري _ كشف رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين عن خطة لإطلاق قمري اتصالات جديدين العام المقبل،

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حيث انه قال : " نخطط لإطلاق صاروخى فضاء من نوع Proton-M، وهذان الصاروخان سيحملان إلى مدارات الأرض قمرا Express-AMU3 و Express-AMU7 الروسيين المخصصين للاتصالات، مؤسسة ريشيتنيوف الروسية انتهت من تجميع القمر الأول".



وقد تم تطوير القمرين المذكورين بالتعاون ما بين مؤسسة " ريشيتنيوف" الروسية وشركة Thales Alenia Space Italia الأوروبية، ومن المفترض أن يتم إطلاقهما من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية عام 2021، بواسطة صواريخ من نوع Proton-M.



