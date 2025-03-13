 
الخميس 2025-03-13 02:45 م
 

روسيا تطور قمرًا صناعيًا عالي الدقة لرصد الأرض

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 01:36 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعات الفضاء أنها تعمل على مشروع لتطوير قمر صناعي عالي الدقة مخصص لاستشعار الأرض عن بعد.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "بدأت شركة إينيرغيا باختبار نموذج لقمر صناعي جديد يتم تطويره لاستشعار الأرض عن بعد.. وقد اجتاز النموذج اختبارات مقاومة الاهتزاز في مراحل مختلفة، وأثبت أن تركيبه الديناميكي ممتاز".

وأضاف البيان: "نخطط للانتهاء من اختبارات نموذج القمر بحلول نهاية العام الجاري، وبعدها سيبدأ العمل على تصنيع القمر لإرساله إلى المدار عام 2027".

وبحسب الخبراء في شركة "إينيرغيا"، فإن القمر سيتم إرساله إلى مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض، وسيكون قادرًا على توثيق صور لسطح الأرض بدقة 0.5 متر لكل بيكسل.

يتم تطوير القمر في إطار مشروع "أنظمة وخدمات الفضاء المتقدمة"، الذي تتبناه هيئة المبادرة الوطنية للتكنولوجيا في روسيا، حيث تبلغ تكلفة تطوير القمر وإطلاقه نحو ملياري روبل.

وكان رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية السابق، يوري بوريسوف، قد أشار في ديسمبر 2024 إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث ديناميكيات تطوير مجموعات الأقمار الصناعية، وأن عدد أقمارها العاملة في الفضاء آنذاك بلغ 288 قمرًا.

روسيا اليوم
 
 
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