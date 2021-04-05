روسيا تمدد عقوبة إبطاء 'تويتر' حتى مايو المقبل

الوكيل الاخباري - أعلنت روسيا، اليوم الاثنين 5 أبريل/نيسان، تمديد عقوبة إبطاء "تويتر" حتى مايو/أيار المقبل.

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وقالت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية في بيان عبر موقعها الرسمي: "سيتم تمديد عقوبة إبطاء سرعة تويتر حتى 15 مايو، لحين حذف المحتوى المحظور".



وكانت "تويتر" قد أعلنت إنها سرعت من وتيرة حذف المحتوى المحظور في روسيا.

وابطأت روسيا منذ مارس/آذار سرعة تويتر، لعدم إزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وهددت بحجبه بالكامل.



ويستغرق تحميل الصور ومقاطع الفيديو وقتا أطول لبعض المستخدمين.

وقالت الهيئة الروسية: "شركة تويتر أجرت محادثات مع السلطات الروسية في الأول من أبريل/نيسان، وهو ما أسفر عن اتفاق لمنحها مزيدا من الوقت مع الإقرار بأن حذف المحتوى المحظور صار يتم بشكل أسرع".



ومن جانبها، قالت "تويتر" إنها تجري محادثات بناءة مع روسيا.

وتابعت تويتر في بيانها: "لقد كانت مناقشة مثمرة حول كيفية عملنا معا لضمان التعامل مع التقارير الخاصة بمثل هذا المحتوى غير القانوني على وجه السرعة".



وقالت الهيئة الروسية في بيانها إن تويتر يزيل المحتوى غير القانوني في غضون 81 ساعة في المتوسط من تلقي الطلب، لكن ذلك لا يزال أطول بكثير من الساعات الأربع والعشرين التي يتطلبها القانون.



واتهمت السلطات الروسية تويتر ومواقع أخرى هذا العام، بعدم حذف منشورات، قالت موسكو إنها حثت الأطفال بشكل غير قانوني على المشاركة في احتجاجات غير قانونية.



وكانت محكمة روسية قد فرضت غرامة مالية على شركة "تويتر" تقدر بـ 3.3 مليون روبل روسي (أي ما يعادل 43 ألف دولار)، لعدم حذفه معلومات غير قانونية.



وجاء في بيان المكتب الصحفي للمحكمة: "قررت محكمة تاغانسكي في موسكو اعتبار شركة "تويتر إنك" أذنبت في ارتكاب مخالفة إدارية بموجب البند 2 من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية لروسيا، وعلى هذا قررت تغريمها بمبلغ يقدر بـ 3.3 مليون روبل روسي أي ما يعادل نحو 43 ألف دولار.



كانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا "روسكومنادزور"، قد فرضت ثلاثة بروتوكولات على "توتير" بموجب القسم 2 من المادة 13.41 من القانون الإداري (فشل مالك الموقع أو مالك مصدر المعلومات في الحصول على معلومات أو صفحة ويب).



وبموجب الفقرة الثانية من المادة 13.41 من القانون الإداري لروسيا، فإن "انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات تُفرض على المخالف غرامة قد تصل إلى 4 ملايين روبل (نحو 53.7 ألف دولار أمريكي)، وفي حالة ارتكاب مخالفة ثانية، تزيد الغرامة إلى عشر إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.



وحرّرت هيئة الرقابة الروسية "روسكومنادزور"، خلال الفترة من 11 شباط/ فبراير إلى 1 مارس الجاري، محضرا بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرّض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة.



كما أعلنت الهيئة عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"في كونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".



وحكمت محكمة في موسكو على مجموعة "مايل دوت رو غروب" الإعلامية الروسية، بدفع غرامة 4 ملايين روبل (نحو 53.7 ألف دولار)، لفشلها في حذف محتوى على موقع التواصل "أودنوكلاسنيكي"، يدعو القاصرين إلى المشاركة في أعمال غير مرخص بها.

سبوتنيك