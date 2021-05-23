روسيا توجه رسالة إلى غوغل

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور"، أنها طالبت محرك البحث "غوغل" في رسالة، برفع جميع القيود في أقرب وقت ممكن عن قناة "سبوتنيك فرنسا" على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

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وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت إنها "بعثت برسالة إلى كبار مديري محرك البحث غوغل طالبت فيها برفع جميع القيود في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت الهيئة أن "غوغل سترفع القيود عن مقطع فيديو لقناة سبوتنيك فرنسا على [يوتيوب]، ظهر فيه خبير ينتقد إجراءات الإغلاق".



وكانت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت الشهر الماضي، أنها تسجل بشكل منتظم عمليات إغلاق لمقاطع فيديو تابعة لوسائل إعلام روسية على منصة "يوتيوب"، من قبل إدارة المنصة، وذلك بحجة عدم توافقها مع الفئة العمرية.



ونشرت الهيئة الفيدرالية الروسية بيانا رسميا في نيسان/أبريل، قالت فيه إن "الأفلام التي تم بثها على القنوات الفيدرالية الروسية التي لا تحتوي على قيود عمرية، وفقًا لإدارة منصة [يوتيوب] لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المشاهدين البالغين، حيث يتم بث العديد من مقاطع الفيديو بعد الحصول على إذن باستضافة الفيديو أو الحصول على موافقة إضافية لعرض المحتوى للبالغين".



واعتبرت الهيئة أن هذه الخطوة المتخذة من قبل إدارة منصة "يوتيوب" متعمدة فهي تقوم بحجب المقاطع والفيديوهات عن شريحة كبيرة من الناس.

سبوتنيك