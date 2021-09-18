روسيا هددت آبل وجوجل بمقاضاة الموظفين المحليين

الوكيل الإخباري - أزالت شركتا جوجل وآبل تطبيقًا من متاجر iOS وأندرويد يهدف إلى تنسيق التصويت الاحتجاجي في الانتخابات الروسية في نهاية هذا الأسبوع من البلاد، وهو بمثابة ضربة لمعارضي الرئيس فلاديمير بوتين وعرض لقيود وادي السيليكون عندما يتعلق الأمر بمقاومة حملات القمع ضد المعارضة في جميع أنحاء البلاد. العالمية.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإزالة جاءت بعد تهديدات بملاحقة موظفي الشركة جنائياً داخل روسيا بسبب تطبيق التصويت لزعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني المسجون، وهو تصعيد حاد في حملة الكرملين لكبح جماح الإنترنت في البلاد غير الخاضع للرقابة إلى حد كبير.





واختفى التطبيق من المتاجر عبر الإنترنت، مما يعكس مستوى جديدًا من الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية في البلاد.

وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين إن التطبيق غير قانوني وإن آبل وجوجل تصرفتا وفقًا للقانون.



ووصف مساعد نافالني إيفان زدانوف إزالته عبر تويتر بأنه عمل مخجل للرقابة السياسية.



وشنت الحكومة الروسية حملة متواصلة ضد تطبيق نافالني، الذي كان يهدف إلى حشد الناخبين ضد حزب بوتين في الانتخابات البرلمانية الروسية.





وهددت رقابة الإنترنت في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر بتغريم آبل وجوجل، بدعوى أن إبقاء التطبيق في المتجر يشكل تدخلاً في الانتخابات.



وأوقفت شركة آبل لفترة وجيزة تحديثات التطبيق. ولكن لم تقم أي من الشركتين بإزالته في ذلك الوقت.



وحجبت الرقابة الروسية مواقع مرتبطة بنافالني، ويعتبر الضغط على آبل وجوجل جزء من حملة أكبر على شركات التكنولوجيا الأجنبية.