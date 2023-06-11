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الأحد، 11-06-2023 03:41 م

"ريفيل".. لعبة رعب نفسي جديدة تأخذك في رحلة صادمة

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الوكيل الإخباري - تبدو لعبة الرعب النفسي القادمة ريفيل وكأنها رحلة في ممر الذاكرة مع خرائط منحنية للعقل وممرات لا تنتهي.

وسيتعين على اللاعبين حل الألغاز المختلفة لفتح القرائن للبطل والتر طومسون في محاولة لإنقاذ ابنته وزوجته المفقودتين.

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وعرض المقطع الدعائي الجديد الذي تم إصداره في معرض الألعاب الصيفية Future Games Show Summer Showcase غرفاً غريبة وغابات غامضة. وتبدو الحقيقة المشوهة التي يتنقل فيها والتر وكأنها ستربك اللاعبين وترهبهم حتى النهاية، بحسب موقع تيك رادار.

 

وستتألف ريفيل من خمس مراحل ستحدث في مواقع مختلفة تم تصميمها بعناية للتلاعب بعقل اللاعبين، ومع بعض الإيماءات الطفيفة إلى موضوعات الذاكرة والغموض، ستشمل التجربة أيضاً مجموعة من الألغاز والأحاجي، مما يعني أن هذه اللعبة ليست نزهة في الحديقة.

ولم يتم الإعلان بعد عن تاريخ الإصدار الرسمي للعبة حتى الآن.

 

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